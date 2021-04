Le set LEGO de la magnifique Cadillac SOS Fantômes est à 169,99 euros

Amazon et Cdiscount proposent aujourd’hui une réduction sur le set LEGO Cadillac SOS Fantômes. Il faudra débourser 169,99 euros pour construire le superbe véhicule emblématique du film.

Si vous êtes un fan du film SOS Fantômes, vous n’avez pas pu passer à côté de la Cadillac Miller-Meteor de 1959 version ambulance. LEGO a décidé d’en faire un set abouti, disposant de multiples fonctions comme un renifleur de fantômes ou une trappe fantômes. Le tout étant habituellement proposé à 200 euros, Cdiscount et Amazon décident d’appliquer une remise de 30 euros pour le faire chuter à 169,99 euros.

Le set LEGO Cadillac SOS Fantômes en détail

Cette voiture emblématique de Ghostbusters, la ECTO-1 est le véhicule par défaut de l’équipe de SOS Fantômes. Dans ce set de LEGO, on retrouve pas moins de 2352 pièces ! La construction prendra du temps, de la concentration et de la patience. À la fin, on obtient une voiture extrêmement bien conçue de 22,5 cm de hauteur, 47 cm de longueur et 16,5 cm de large. Des caractéristiques impressionnantes qui permettent de retrouver tous les outils et les armes des aventuriers, à savoir les différentes antennes, un siège mitrailleur, ou encore des équipements pour capturer les fantômes.

En effet, la voiture est équipée de fonctions assez surprenantes, mais fidèles à l’univers. On retrouve un renifleur de fantômes, une petite sirène ou encore un siège arrière qui s’étend et qui peut se pivoter. Vous l’aurez compris, c’est bien plus qu’un objet de décoration, et un superbe cadeau pour les fans de Ghostbusters ! Vous retrouverez bien sûr un guide de construction étapes par étapes, avec des détails de conception mais également des petites anecdotes sur l’histoire du véhicule ECTO-1.