Sosh relance son excellent forfait à vie de 80 Go à 15,99 euros par mois

Si vous recherchez un forfait mobile avec une grande enveloppe de data, un bon rapport qualité-prix et sans hausse de prix après un an, la nouvelle offre de Sosh devrait vous intéresser. L’opérateur vient de relancer sa formule 80 Go à 15,99 euros, même après un an.

Avec le début du printemps, les opérateurs téléphoniques relancent de nombreuses offres toutes plus intéressantes les unes que les autres. Cette fois-ci, Sosh s’intéresse aux personnes qui souhaitent obtenir une grosse enveloppe de donnés mobiles, sans engagement, mais surtout le réseau Orange de qualité. Jusqu’au 19 avril 2021, vous pouvez donc souscrire à la formule 80 Go à 15,99 euros par mois.

Le forfait Sosh 80 Go en détail

Dans le détail, le forfait inclut :

Appels/SMS/MMS Illimités

80 Go de data en 4G

12 Go de données mobiles en Europe/DOM

Sans condition de durée

Sans engagement

Le principal argument de cette offre Sosh, c’est évidemment la qualité du réseau téléphonique Orange. Que ce soit pour les communications ou pour les donnés mobiles, c’est tout simplement la meilleure option selon les données de l’ARCEP. Bien sûr, c’est une moyenne qui ne reflète pas toujours la situation sur des zones précises. L’autre gros avantage de cette formule, c’est que l’abonnement à 15,99 euros par mois est garanti à vie. Ainsi, vous n’aurez pas d’augmentation surprise au bout de 6 ou 12 mois, et cela constitue un excellent rapport qualité-prix sur le long terme. Si vous voulez avoir l’esprit tranquille, c’est certainement la meilleure option.

Dans le reste de cette offre, on retrouve une enveloppe de 80 Go qui vous offrent la possibilité de regarder régulièrement des séries sur Netflix, de la navigation sur Internet, et de télécharger divers jeux vidéo tout en ne dépassant pas son plafond. À noter que si cela se produit, vous ne serez pas facturé avec dur forfait, le débit sera simplement limité. Pour les personnes qui souffrent d’un Wi-Fi capricieux, et qui doivent utiliser les données mobiles mêmes à la maison, une enveloppe de cette taille est particulièrement recommandée. Enfin, précisons que ces données mobiles sont utilisables en France métropolitaine.

Si vous vous rendez à l’étranger, à savoir en Europe et dans les DOM, vous pourrez toujours profiter de 12 Go de donnés mobiles utilisables immédiatement, et sans aucune condition. Le tout se fait automatiquement une fois que vous franchissez une frontière, et vous n’aurez pas à repasser à la caisse chez un autre opérateur. Également, les appels, les SMS, les MMS sont illimités vers ces zones et vers la France.

Le forfait Sosh 40 Go en détail

Si vous souhaitez économiser quelques euros supplémentaires par mois, et que 80 Go est une enveloppe bien trop fournie pour votre utilisation, Sosh vient également de lancer une offre plus légère. On obtient ainsi 40 Go pour 12,99 euros par mois, et là encore, c’est sans engagement et le prix n’augmentera pas après un an. Les principales différences avec le forfait énoncé ci-dessus sont la data moitié moins élevée en France métropolitaine, et de seulement 8 Go à l’étranger (contre 12 pour le forfait 80 Go). Sinon, on retrouve les appels, les SMS ainsi que les MMS illimités en France, et il est toujours possible de conserver gratuitement son numéro de mobile actuel.