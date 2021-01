Cette TV LED 4K UHD de 58 pouces est à seulement 349 €

Rakuten via Boulanger propose aujourd’hui seulement une superbe promotion sur une TV LED 4K HDR. La Hisense 58A7100F est à 349 euros.

Alors qu’elle est habituellement proposée chez Boulanger à 599 euros, Rakuten à 349 euros. Ce tarif est rendu possible grâce à une offre de remboursement de 100 euros valable aujourd’hui, que vous pouvez retrouver ici. En plus de cela, vous cumulez 67,35 euros sous la forme de « Super Points » à valoir sur un prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R.

Le TV Hisense 58A7100F en détail

La Hisense 58A7100F est une TV LED de 58 pouces (146 cm de diagonale) offrant une résolution en 4K/UHD, soit 3840 x 2160 pixels. Pour améliorer la qualité, le constructeur l’a rendu compatible avec le HDR 10, l’Hybrid Log-Gamma (HLG), et surtout le HDR 10+. On reste loin d’une qualité OLED, mais à ce tarif, c’est une bonne option. Ce modèle est davantage orienté pour les personnes regardant du contenu multimédia plutôt que pour les joueurs qui possèdent une console Next Gen puisqu’elle est limitée à un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Avec son système Vidaa U, ce téléviseur n’oublie pas d’être une « SmartTV » pratique à utiliser au quotidien. Dessus, vous retrouverez en un seul clic les principales applications de vidéo à la demande : YouTube, Spotify, Netflix ou encore Prime Video. Il y a toutefois moins de possibilités que chez Android TV, par exemple. Vous pourrez également vous passer de la télécommande puisque ce modèle est compatible avec Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. Que ce soit pour baisser le son de la télévision, pour changer de chaîne ou pour lancer une application, il s’avère très pratique à utiliser.

Quant à la connectique, elle se révèle assez complète sur ce moniteur et vous pourrez brancher plusieurs types de périphériques. On retrouve donc 3 ports HDMI 2.0, 1 composite, 1 sortie optique, 1 audio analogique ainsi que 2 ports USB.

L’offre est à retrouver sur Rakuten, mais le produit est envoyé par Boulanger. Il est garanti 2 ans, et la livraison et la mise en service sont offertes en France métropolitaine, ou encore en magasin Boulanger sous 2 heures.