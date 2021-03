Le SSD Samsung 870 QVO 1 To s’effondre à moins de 70 euros, du jamais vu

Disponible depuis le mois de juin 2020, le Samsung 870 QVO est un disque SSD assez haut de gamme, délivrant de solides performances au quotidien. Si vous n’avez toujours pas de SSD dans votre machine, c’est l’occasion ou jamais de passer sur un espace de stockage beaucoup plus rapide et réactif, qui assènera un véritable coup de fouet à votre ordinateur. Le Samsung 870 QVO dans sa version 1 To est aujourd’hui disponible à seulement 68,59 euros sur Cdiscount.

En profitant d’une première réduction ainsi que d’un code promotionnel d’une valeur de 10 euros à retrouver ci-dessous, vous pouvez faire passer le disque SSD interne Samsung 870 QVO à 68,59 euros. Il est habituellement commercialisé à 90 euros, et cela représente donc une remise immédiate de 24 % à l’achat. On ne l’avait jamais vu aussi peu cher.

Code promo : 10EUROS

Le Samsung 870 QVO 1 To en détail

Tout en reprenant les nombreuses qualités du célèbre 860 QVO, le Samsung 870 QVO débarque en perfectionnant l’ensemble. Selon le géant coréen, la vitesse générale est 15 % supérieure à celle de la précédente génération. Comme son nom l’indique, ce modèle s’appuie sur la mémoire QLC, ce qui a pour effet de stocker plus d’informations par cellule. En contrepartie, on perd quelques performances au passage, mais seulement dans les situations les plus sévères. Si vous utilisez ce disque SSD pour du stockage, pour votre système d’exploitation pour y installer des jeux vidéo, vous ne serez sûrement pas impacté.

Avec un espace d’1 To (1000 Go) vous pourrez y entreposer des dizaines de jeux vidéo dernier cri, des centaines de films et des milliers de photographies. Leur accès sera immédiat, et les temps de chargement seront clairement réduits par rapport à un disque dur classique. Samsung a d’ailleurs déployé un cache SLC, qui permet d’améliorer les performances. Dans la pratique, la vitesse est 5 fois plus élevée qu’un disque dur, avec ici des débits de lecture de 560 Mo/s, et de 530 Mo/s pour l’écriture.

Vous profiterez ici d’une garantie constructeur de 2 ans, ainsi que de 360 To d’écriture. Cela signifie que sur les 3 prochaines années, il faudra faire « écrire » un peu plus de 300 Go par jour en moyenne sur votre SSD pour le voir à bout. Du reste, l’installation de ce modèle reste facile et tout ce qui est de plus classique. Le plus simple sera de l’insérer dans une baie SATA, dans un emplacement 2,5 pouces de votre boîtier, et le relier par un câble SATA à votre carte mère.