[Super Flash Deals] La Huawei Watch GT 2 tombe à 59 € !

L’une des meilleures connectées de Huawei est en promotion pour l’anniversaire d’Aliexpress ! L’occasion de s’offrir cette superbe Huawei Watch GT 2 à 59 € lors d’un Flash Deal à 9h aujourd’hui uniquement.

Alors que le nombre de montres connectées n’arrête pas de s’accroitre notamment avec les Apple Watch, les Samsung Galaxy Watch ou encore les montres de chez Fossil, celle de Huawei mérite toute votre attention. Cette dernière propose de très bonnes fonctionnalités dans un bon format et un design prémium. Au niveau des fonctionnalités, la montre connectée de Huawei a su apprendre des erreurs des autres concurrents. En bref, la montre de Huawei, la Watch GT 2 a tout pour finir autour de votre poignet. Elle est disponible sur Aliexpress au prix de 59 € au lieu de 115 € soit 56 € de réduction (— 48 %) à l’aide du code SUPERDEALS602.

Code promo : SUPERDEALS602

Des fonctionnalités et un design prémium pour la montre connectée de Huawei

Si vous cherchiez une montre connectée qui peut vous apporter toutes les fonctionnalités d’une montre haut de gamme avec un design prémium, vous êtes tombé sur le bon plan ! La montre connectée de chez Huawei possède une dalle de AMOLED de 1,39 pouce avec une résolution de 454 x 454 pixels. Le constructeur a apporté une dalle de qualité qui vous restituera une bonne colorimétrie, un très bon contraste (en même temps c’est de l’AMOLED) ainsi qu’une très bonne luminosité. Le cadran en est sublime avec un bracelet en cuir ou en polymère selon la version que vous pourrez commander.

En ce qui concerne les fonctionnalités, la Huawei Watch GT 2 s’équipe des capteurs pour la fréquence cardiaque et pour l’oxygène. La montre vous permettra ainsi que contrôler avec attention d’autres données corporelles telles que le sommeil, le niveau de votre stress ou encore les périodes menstruelles pour ces dames. Cette Watch GT 2 est taillée pour les personnes qui pratiquent beaucoup d’activité physique et pour ceux qui aiment porter de belles montres. Elle fera le bonheur de tous puisqu’elle vous permettra d’interagir avec elle pour contrôler votre smartphone à distance. Au niveau des activités physiques, la Huawei Watch GT 2 vous permettra de suivre vos efforts avec précisions. Si l’écran de la montre est trop petit pour vous, retrouvez les données depuis votre smartphone.

Une Huawei Watch GT 2 équipée d’un GPS

Une application dédiée aux dispositifs de chez Huawei est disponible gratuitement depuis le Google Play Store et l’App Store. Vous pourrez modifier le cadran, la paramétrer et suivre avec beaucoup plus de détails votre activité physique et votre parcours grâce au GPS intégré à la montre. La connexion entre votre smartphone et la Huawei Watch GT 2 consommera peu de ressource grâce notamment à la technologie Bluetooth 5.1. En bref, attendez-vous à avoir une magnifique montre connectée à votre poignet. Elle est en promotion au prix de 59 € au lieu de 115 € sur Aliexpress soit une gigapromotion de 56 € (- 48 %) à l’aide du code SUPERDEALS602.

Code promo : SUPERDEALS602