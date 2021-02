Bons plans Le vidéoprojecteur Acer GM523, Full HD et lumineux est à 345 euros

Home cinéma Par Benjamin Cabiron le 11 février 2021 à 16h59

En 2021, les vidéoprojecteurs sont de plus en plus performants et permettent de remplacer une télévision pour profiter d’une expérience cinéma réussie. Le Acer GM523 est aujourd’hui en promotion avec un code promotionnel et tombe à 345,49 euros chez Cdiscount.

Le marchand Cdiscount offre actuellement 23 % de réduction sur le vidéoprojecteur Acer GM523. Ce dernier est capable de diffuser en Full HD et surtout avec une bonne luminosité pour une qualité satisfaisante. On le trouve alors à 345,49 euros au lieu de ces 449 euros habituels. Code promo : 25EUROS Retrouver le Acer GM523 à 345,49 euros chez Cdiscount Le Acer GM523 en détail Les vidéoprojecteurs sont de plus en plus appréciés pour plusieurs raisons. Ils sont compacts, prennent beaucoup moins de place qu’une télévision et permettent tout de même de bénéficier de l’expérience grand écran. Leur seule condition est d’avoir un mur sur lequel envoyer l’image. Ce modèle de chez Acer permet de déployer une définition de 1920 × 1080 pixels, le tout avec une fréquence de synchronisation maximale de 120 Hz. Le Acer GM523 fonctionne avec une distance de projection minimum de 1 mètre, et peut monter jusqu’à 10 m. De quoi afficher une diagonale maximale de 7,62 m, soit l’équivalent d’un écran 300 pouces. Au minimum, vous obtiendrez l’équivalent d’un écran de 25 pouces. De quoi s’adapter à tous les types de salons. En mode standard, la luminosité peut monter jusqu’à 3500 lm, ce qui est particulièrement important pour un vidéoprojecteur. Les contrastes sont également assez bons, de l’ordre de 10 000:1. La qualité ne sera toutefois forcément pas aussi nette qu’un téléviseur OLED. Ce vidéoprojecteur est capable de diffuser jusqu’à 1,07 milliard de couleurs, et ne pèse que 3,7 kg. Ses dimensions sont assez compactes, 34,3 cm de largeur, 10,24 cm de hauteur et 22,53 cm de profondeur. La connectique est assez complète, puisque le tout fonctionne via un câble HDMI, comprend un port USB, une entrée et sortie VGA, une entrée/sortie audio et 2 entrées HDMI. Code promo : 25EUROS Retrouver le Acer GM523 à 345,49 euros chez Cdiscount