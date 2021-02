Ce casque Sony sans fil avec réduction de bruit est à moins de 80 euros

Cdiscount propose aujourd’hui une jolie réduction sur le casque sans fil de Sony, le WHCH700NL. Il s’agit d’un modèle Bluetooth d’entrée de gamme qui offre une réduction de bruit. On le trouve à 79,99 euros.

Alors qu’il est habituellement indiqué aux alentours de 100 euros, ce casque Sony est en promotion sur le site Cdiscount. Il profite de 28 euros de réduction sur son prix conseillé et tombe à 79,99 euros. Il est compatible avec tous les smartphones du marché.

Le Sony WHCH700NL en détail

Les personnes qui recherchent un casque sans fil, en Bluetooth et avec une fonction de réduction de bruit seront comblées par ce modèle d’entrée de gamme. Sans être au niveau du célèbre XM4, véritable référence parmi les modèles du constructeur japonais, on retrouve ici un bon son, suffisant pour écouter sa musique lors de vos déplacements. Pour ce qui est de sa conception et de son ergonomie, nous sommes en terrain connu puisqu’il s’agit d’un casque fermé, qui recouvre vos oreilles et vous isole pour une meilleure immersion.

Ce casque peut être branché en USB, ou en Bluetooth 4.1, selon que vous souhaitez le recharger ou l’utiliser pour un ordinateur ou pour un usage en déplacement. Il est accompagné par plusieurs fonctions intéressantes et plus ou moins pratiques, notamment le mode mains libres avec Google assistant qui vous permet de poser des questions ou de lancer une fonctionnalité/application tout en gardant les mains dans sa poche.

Ce casque d’écoute profite également d’une technologie de réduction de bruit active, qui est sans surprise moins efficace que les modèles à 300 ou 400 euros, mais qui vous épargne certaines nuisances sonores, selon leur fréquence. Pour l’activer, rien de plus simple : un bouton est présent sur la tranche du casque. Ce dernier ne pèse d’ailleurs que 240 g, un poids relativement léger, et a une distance de fonctionnement maximum de 10 m.

Enfin, l’autonomie de ce modèle n’est pas en reste. On pourrait même considérer que c’est un des points forts de ce casque, puisque vous pourrez monter jusqu’à 35 heures d’écoute avec la technologie de réduction de bruit active. Pour le charger, il faudra compter 7 heures.