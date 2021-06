Le Xiaomi Mi Band 6 fait perdre quelques euros à son prix grâce à cette promotion

Si vous souhaitez un assistant journalier qui prend en compte toutes les activités que vous ferez à prix réduit le Xiaomi Mi Band 6 pourrait vous intéresser.

Vous faites beaucoup d’activité sportive ? Vous êtes un hyperactif qui a besoin de connaitre ses dépenses journalières ? Vous êtes au bon endroit ! En effet, le dernier bracelet connecté du constructeur, le Xiaomi Mi Band 6 peut vous accompagner dans vos activités et dans les tâches qui composent vos journées. Vous devrez simplement l’appairer à votre smartphone (iOS ou Android), créer un compte, remplir les informations demandées et vous laisser guider par le Xiaomi Mi Band 6. Que ça soit pour une utilisation classique, ou plus sportive, le Mi Band 6 sera VOTRE assistant personnel durant toute la journée. Le Xiaomi Mi Band 6 n’attend plus que vous, et votre poignet d’autant plus qu’il est en promotion chez AliExpress au prix de 31 € à l’aide des codes JIYI2021 et/ou AJUNE392.

profiter de l’offre chez Aliexpress

Code promo : JIYI2021 et/ou AJUNE392

Un écran plus grand et plus lumineux sur le Xiaomi Mi Band 6

Bien que le Xiaomi Mi Band 5 était presque parfait au niveau de l’écran, Xiaomi a décidé de faire encore mieux en augmentant la taille et la qualité d’affichage du Mi Band 6. Les personnes qui n’auront jamais eu de bracelet connecté sur leur poignet ne le remarqueront pas. Mais ceux qui passent d’un Mi Band 4 à cette sixième génération s’apercevront que l’upgrade est bien présente. Lorsque vous souhaiterez lire les informations en plein soleil, les écritures seront beaucoup plus visibles, ce qui est un très bon point si vous faites la plupart de vos activités sportives à l’extérieur. Le bracelet se dote toujours d’un écran AMOLED, avec une taille de 1,56 pouce.

Au niveau des sports, rien ne révolutionnera votre quotidien. Le Xiaomi Mi Band 6 propose une multitude de sports afin d’entretenir votre corps. Concernant les fonctionnalités, il y a quelques petits changements notamment au niveau de la fréquence cardiaque, du suivi du sommeil et sur l’oxygénation du sang. Ce nouveau bracelet connecté intègre maintenant une meilleure gestion des capteurs et des données emmagasinées. Le Mi Band 6 sera capable de vous communiquer un score destiné à mesure la qualité de votre sommeil. Le bracelet connecté sera également capable de mesure le taux d’oxygène présent dans votre sang.

Une fois que toutes ces fonctionnalités seront parfaitement synchronisées à votre smartphone, vous devrez simplement laisser le Xiaomi Mi Band 6 fonctionner de façon autonome. D’ailleurs, la batterie de 125 mAh permettra au Mi Band 6 de tenir près de quatorze jours sans être rechargé. L’autonomie va principalement varier selon l’utilisation que vous aurez avec le bracelet de Xiaomi. Vous aimez avoir un bracelet connecté à votre gout ? Le Band 6 est disponible en promotion chez AliExpress en plusieurs coloris. Le cadran pourra être changé à l’aide de l’application, qui d’ailleurs, est une réelle extension du bracelet.

L’application est disponible gratuitement sur le Google Play Store ainsi que sur l’App Store. Vous pourrez régler toutes les fonctionnalités à partir de l’application, mais aussi la personnaliser en ajoutant un nouveau cadran. En bref, le Xiaomi Mi Band 6 est le bracelet connecté qu’il vous faut d’autant plus qu’il se retrouve en promotion sur AliExpress au prix de 31 € à l’aide des codes JIYI2021 et/ou AJUNE392.

profiter de l’offre chez Aliexpress