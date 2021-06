Le Redmi Note 10S s’écroule à 170€ !

Vous vous apprêtez à succomber aux charmes du Redmi Note 10S qui est actuellement en promotion chez le revendeur AliExpress.

© Xiaomi

Dans la gamme des smartphones conçus par Xiaomi, s’il y a bien un smartphone à ne pas oublier c’est bien le Redmi Note 10S. Ce dernier vous apportera toutes les qualités d’un modèle milieu de gamme à un prix qui le positionne dans les hautes sphères grâce à un excellent rapport qualité-prix. Si vous êtes un féru de jeux vidéos, de Netflix ou de YouTube, le Redmi Note 10S de Xiaomi pourra certainement vous convenir. Il rassemble tout ce que l’on attend d’un smartphone à savoir, un bon écran, une bonne partie hardware ainsi qu’un OS optimisé. Si vous êtes amené dans les prochaines semaines à changer de smartphone, il ne faut pas rater cette promotion d’autant plus que le Redmi Note 10S est disponible chez AliExpress au prix de 170 € au lieu de 190 € à l’aide du code FRJUNE15 (-20 €).

Profiter de l’offre chez Aliexpress

Code promo : FRJUNE15

De l’AMOLED et du 5 000 mAh dans ce Redmi Note 10S

Le Redmi Note 10S intègre donc une dalle Super AMODED de 6,43 pouces avec une définition de 1080 x 2400 pixels. Vous pourrez regarder du contenu vidéo sur Netflix, YouTube ou encore Disney+ avec une très bonne qualité et une superbe colorimétrie. En ce qui concerne les jeux, ces derniers seront donc beaucoup plus agréables à jouer grâce à cette dalle de 6,43 pouces.

D’ailleurs, à ce niveau, Xiaomi a décidé d’intégrer un Helio G95 de chez Mediatek dans son Redmi Note 10S. Le SoC se compose de huit cœurs, donc un cœur principal qui est cadencé à 2,05 GHz. Ce dernier est accompagné par 6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage interne. Pour des besoins plus conséquents (applications plus lourdes, photographie, vidéos, etc.) une autre version est également disponible. Celle-ci s’équipe notamment de 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne.

Le Redmi Note 10S embarque une batterie de 5 000 mAh dotée de la technologie de recharge rapide en 33 watts à l’aide d’un port en USB-C. C’est-à-dire que vous pourrez enchainer pendant des heures vos parties sur Call of Duty Mobile, ou sur League of Legends: Wild Rift sans avoir besoin de le recharger, et si ça doit arriver, la recharge rapide vous permettra de récupérer de précieuses minutes pour continuer votre journée tranquillement.

Pour ce qui est de la partie photo, vous pourrez compter sur un capteur de 64 mégapixels pour l’objectif principal, huit mégapixels pour l’objectif ultra grand-angle et deux autres capteurs de deux mégapixels. La caméra selfie sera quant à elle dotée d’un capteur de treize mégapixels. Vous pourrez réaliser des clichés avec une bonne qualité lors de vos vacances.

En bref, un excellent smartphone qui ne possède pas les derniers composants du marché, mais qui vous permettra de téléphone, de regarder des films et des séries, d’écouter des podcasts et naviguer sur internet avec une grande facilité. Le Redmi Note 10S est actuellement en promotion sur AliExpress au prix de 170€ au lieu de 190 € à l’aide du code FRJUNE15 (-20 €).

Profiter de l’offre chez Aliexpress