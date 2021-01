Le Xiaomi Mi Note 10 Lite tombe à seulement 269 euros

Rue du Commerce propose aujourd’hui un bon plan sur le Xiaomi Mi Note 10 Lite. Il a été dévoilé à la fin du mois de mars 2020, et présente un excellent rapport qualité-prix. Il est actuellement disponible à 269 euros, en profitant d’une réduction et d’un code promotionnel.

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone bien équilibré, avec des performances solides, un joli écran et une grosse autonomie, ne passez pas à côté du Xiaomi Mi Note 10 Lite. Il est aujourd’hui proposé en promotion à 269 euros au lieu de 399 euros. La livraison est offerte, et il est garanti 2 ans. N’oubliez pas d’ajouter le code « bienvenue » afin de profiter de la remise de 10 euros, valable uniquement pour les nouveaux clients.

Code promo : bienvenue

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite en détail

Ce téléphone récent s’appuie sur un joli écran AMOLED de 6,57 pouces, offrant une résolution de 2400 × 1080 pixels. Il se démarque par un très fort taux de contraste qui lui permet de mettre en valeur les éléments à l’écran et de profiter au mieux de vos séries ou films. Il ne propose pas un taux de rafraîchissement de 90 Hz ou de 120 Hz, mais il reste fluide et la navigation est agréable.

Sous le capot, on trouve un processeur bien connu, le Qualcomm Snapdragon 765 G. Il est ici épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Avec cette configuration, vous ne souffrirez d’aucun ralentissement pendant votre navigation, et vous pourrez lancer la plupart des jeux en 3D dans une qualité correcte. Également, cela confère au téléphone la connectivité 5G ! Pour un tarif inférieur à 270 euros, c’est l’un des seuls modèles à pouvoir se vanter de cet atout.

Le secteur photographique du téléphone se débrouille très bien, et on retrouve un quadruple capteur arrière de 48 + 8 + 2 + 2 MP qui permet de filmer en 4K. Les résultats ne sont évidemment pas aussi précis qu’avec les modèles haut de gamme, mais cela permet d’immortaliser de jolies photos, surtout de jour. Les modes classiques sont disponibles, à savoir le mode portrait, macro, ou encore grand-angle.

Enfin, le téléphone s’appuie sur une batterie de 5260 mAh, qui lui permet de tenir 2 jours sans problème en utilisation standard. Elle profite d’ailleurs de la charge rapide de 30 W, inclus dans le boîtier, qui lui permet de recouvrer 100 % en seulement 64 minutes de charge.

Si vous souhaitez connaître les autres réductions du constructeur chinois, vous pouvez retrouver notre article sur l’ensemble des promos Xiaomi des soldes.

