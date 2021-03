Les Apple AirPods 2 avec boîtier de charge sont aujourd’hui à 128 euros

Best-seller depuis leur sortie, les AirPods (2e génération) d’Apple sont aujourd’hui en promotion sur Rakuten. Grâce à un code promotionnel, ils tombent à 128 euros pour une durée limitée.

Si vous possédez un appareil étiqueté Apple, cette paire d’écouteurs sans fil est un véritable bonheur à utiliser au quotidien. Ce sont des modèles Bluetooth qui délivrent un excellent son, tout en restant très confortables, même pendant plusieurs heures. Alors qu’ils sont habituellement indiqués à 179 euros, on peut aujourd’hui les trouver à 128,99 euros sur Rakuten en utilisant le code promotionnel RAKUTEN10.

Code promo : RAKUTEN10

Les Apple AirPods 2 en détail

La 2e version des célèbres écouteurs true wireless d’Apple est une véritable réussite, et reste toujours autant populaire malgré qu’elle soit sortie il y a déjà 2 ans. On retrouve donc que le fonctionnement et les spécifications qui ont réussi à la première mouture, à savoir un fonctionnement ultra simple, intuitif, et avec de très bonnes performances sonores. Il est possible de les relier à un ordinateur, une tablette ou un téléphone, la connexion reste stable et le son est toujours de bonne qualité.

L’une des nouveautés avec la 2e version des Airpods, c’est la puce Apple H1 qui permet de booster l’autonomie. Avec une seule charge, vous pouvez atteindre 5 heures d’écoute en continu. La version proposée ici est accompagnée par un boîtier de charge filaire, qui vous offre en plus 24 heures d’écoute ou 18 heures de conversation. Surtout, avec seulement 15 minutes de charge dans le boîtier, vous obtenez jusqu’à 3 heures d’écoute sur vos écouteurs.

L’autre grande nouveauté de ces AirPods, c’est l’apparition de l’assistant vocal Siri qui peut être déclenché avec un simple mouvement et vous permet de contrôler votre musique, de passer un appel une recherche sur le net. Pour en profiter, il faut disposer d’un iPhone, d’un iPad ou d’un Mac. Ces écouteurs Bluetooth sont un petit plaisir à utiliser au quotidien, avec quelques fonctionnalités bien pratiques, comme un mode pause automatique qui s’active tout seul lorsque vous retirez ou vous remettez une oreillette. Il est bien sûr possible de connecter ces écouteurs de manière traditionnelle sur un téléphone Android, ils fonctionneront, mais plusieurs fonctionnalités ne seront pas disponibles.