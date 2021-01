Les écouteurs AUKEY EP-T10 chutent à 37 euros jusqu’à ce soir

Amazon propose aujourd’hui une vente flash sur les écouteurs Bluetooth 5.1 AUKEY EP-T10. Cette très bonne référence est commercialisée à 42,49 euros, avec un coupon de 5 euros, que vous pourrez cocher sur Amazon. Attention, les stocks sont limités et la vente flash se terminera ce soir, à minuit.

Pour une durée limitée, vous pouvez vous procurer les écouteurs AUKEY EP-T10 à prix cassé. Alors qu’on les trouve habituellement aux alentours des 50 euros, Amazon les propose aujourd’hui à 37,49 euros seulement grâce à un coupon de réduction de 5 euros. C’est une réduction de 25 % qui n’est valable que ce 11 janvier 2021. Pensez à bien cocher la case correspondant au coupon, il sera appliqué lors de la validation du panier, au moment du paiement.

Les AUKEY EP-T10 en détail

Même si le fabricant AUKEY a depuis sorti les écouteurs EP-T20, les EP-T10 restent globalement assez intéressants, surtout à un prix aussi cassé. La marque a fait le choix de proposer un produit type » haut de gamme », tout en se limitant à un prix minime. La qualité audio est au rendez-vous, avec des basses présentes, sans en faire trop, et des médiums très clairs. La qualité des aigus n’est pas des plus fines, mais il est possible d’atténuer ce problème en touchant un peu à l’égaliseur. Pour une utilisation standard, cette paire d’écouteurs est tout à fait convenable.

Même si le design est classique, les AUKEY EP-T10 restent très agréables à porter, au quotidien et même pour faire du sport. On retrouve ici une conception à base de plastique et caoutchouc, qui pourra gêner certains, mais qui a le mérite d’être très plaisant au toucher. Directement sur les écouteurs, on trouve des commandes faciles d’accès, comme un double contact pour prendre un appel, ou un triple contact pour lancer l’assistant vocal. Si vous souhaitez refuser un appel, vous n’avez qu’à presser pendant 2 secondes votre oreillette.

Le constructeur Aukey promet environ 7 heures d’autonomie pour cette paire d’écouteurs sans fil. Ils sont livrés avec un boîtier, qui vous offre la possibilité de les recharger 2,5 fois, pour une autonomie totale de 24 heures d’utilisation. Tout cela offre un rapport qualité-prix des plus intéressants pour une paire d’écouteurs Bluetooth 5.1 dans cette gamme de prix. On regrettera toutefois l’absence d’application dédiée, ainsi que la latence non négligeable, qui pourrait bien vous déplaire pour du streaming vidéo.