[Bon Plan] Le Xiaomi Mi Smart Speaker avec Google Assistant à 49,99 euros

Dévoilé il y a quelques jours, le Mi Smart Speaker est disponible pour seulement 49,99 euros chez Boulanger !

Avec l’intégration de Google Assistant, la Mi Smart Speaker vous permet de poser des questions, d’écouter de la musique, de planifier leur journée, ou encore de contrôler leurs autres appareils domestiques intelligents. Vous pouvez aussi diffuser votre musique préférée depuis vos appareils intelligents via Chromecast, avec une qualité sonore idéale grâce au grand haut-parleur de 12W et à la prise en charge du DTS. De même, il est compatible avec les services de Spotify, YouTube Music, Deezer, Google Play Music ou Pandora.

En plus de sa finition métallique élégante et son design minimaliste, le Mi Smart Speaker dispose également d’un panneau tactile simple et d’un anneau de lumières LED sur le dessus. Lors de l’exécution de tâches, l’anneau lumineux LED l’indiquera à travers des pulsations dans différentes combinaisons de couleurs. Sa conception en métal offre plus de précision et permet de réduire les vibrations pour un son plus clair et net.