Les Meilleurs offres tech & gaming du Cyber Week

Une fois le Black Friday terminé arrive aussitôt l’autre bon plan de la fin d’année : la Cyber Week. L’occasion pour chacun de nous de trouver encore d’autres affaires à prix massacrés (ou au moins cassés, et c’est déjà bien) sans quitter nos pénates. Et que d’avantages par rapport au Black Friday : les files d’attente, la cohue et le masque en moins, le confort du chez soi et la facilité à comparer les offres en plus. Noël 2020 a été placé sous le sceau de la livraison et, en conséquence, les bons plans ne manquent pas sur la toile. Car en revanche oui, il faut chiner ici et là pour trouver la ou les perle(s) rare(s) : les résultats ne sont pas toujours à la hauteur sur le moment mais, avec un peu de recherche et un minimum de patience, on est toujours récompensé.

Parmi le panel d’offres du moment, plus ou moins intéressantes et qui méritent plus ou moins qu’on s’y arrête, les amateurs de high-tech et les gamers pourront trouver leur bonheur sur deux sites qui tirent pour l’instant leur épingle du jeu et s’imposent comme proposant parmi les meilleurs plans.

Le premier, c’est le club remise qui offre des… remises, mais à ses membres seulement : il faut donc être inscrit et avoir souscrit un abonnement. Mais ! Bonne nouvelle pour nous qui cherchons l’occasion ponctuelle, il propose une période d’essai de 3 jours pour 1 euro, sans engagement (il suffit de se désabonner avant la fin des 72h pour ne payer que cet unique euro). L’occasion de saisir les bonnes offres de la période, quitte à ne pas prolonger l’expérience mais à en ressortir les bras chargés de cadeaux dénichés à prix plus que concurrentiel pour soi-même et ses proches, cela d’autant plus que la livraison est gratuite sur toutes les commandes sans minimum d’achat. Les remises par article vont de 5 à 80% pour les extrêmes bas et haut du moment, avec une moyenne approximative comprise entre 30 et 40% pour beaucoup d’entre elles. La diversité des produits mis en ligne a l’avantage d’être très large : du casque audio gamer à la GoPro, de la trottinette électrique au vidéoprojecteur, sans oublier divers articles d’électroménager et de bien-être. De quoi faire oublier le maigre inconvénient de devoir avancer une mise de départ qui sera amortie dès le premier achat : le mieux est encore de survoler préalablement leur vitrine pour s’en convaincre.



Le second site offre aux gamers l’occasion de s’emparer des meilleurs plans à commander ou à télécharger pour faire chauffer leurs machines en attendant Noël. Toutes sont concernées : PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. L’arrivée d’offres PS5 est, quant à elle, imminente. Cdkeybay est un comparateur proposant des clés CD, mais qu’est-ce à dire ? Vend-il des jeux ? Non. Des DLC ou des bundles ? Non plus. Il ne vend rien de tous ces produits mais nous les trouve tous, car il fonctionne comme un recenseur et un comparateur des meilleures offres du net pour des articles neufs en physique ou en dématérialisé, en renvoyant vers des sites partenaires qui proposent eux-mêmes les prix référencés : c’est là qu’il nous intéresse. Un moteur de recherche de promotions, de surcroît mis à jour toutes les heures, ça ne peut qu’être précieux en période de Cyber Week, tandis que les offres à durée limitée poussent ici et là. On se réjouira d’autant mieux que les jeux même les plus récents, en format cle CD ainsi que leurs DLC, sont concernés et bénéficient d’offres : ainsi la clé d’accès Call of Duty: Black Ops Cold War key qui est sorti le 13 novembre se retrouve avec près de 50% de réduction, ou le nouvel Assassin’s Creed : Valhalla, s’y trouvent-t-il proposés à partir de 40 euros, tous supports confondus, à l’heure où nous écrivons cet article (à partir de 1,5 euro pour les DLC). Des prix qui peuvent varier selon l’offre, comme on l’a compris, mais surtout des prix qu’il faut surveiller ces prochains jours sur les comparateurs de jeux vidéo.

