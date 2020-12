[Black Friday] Le superbe Samsung Galaxy Note 20 Ultra est 260 euros moins cher

Parmi les tout meilleurs téléphones disponibles sur le marché, le Samsung Galaxy S20 Ultra est l’une des plus grosses références. Ce modèle surpuissant profite aujourd’hui d’une promotion à la Fnac. Il tombe à 1049 euros.

Sorti il y quelque temps à 1309 euros, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra est un téléphone haut de gamme qui s’adresse aux plus exigeants d’entre vous. Il est d’autant plus attractif lorsque son prix chute de 260 euros, le faisant passer à 1049 euros. Il est ici livré dans sa version noire avec 256 Go.

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra en détail

Véritable monstre de puissance, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra brille également par son affichage à couper le souffle. Il embarque un écran Super AMOLED de 6,9 pouces, affichant une résolution de 3088 × 1440 pixels et délivrant un taux de rafraîchissement à 120 Hz. De quoi assurer une expérience multimédia confortable, une image précise, détaillée et nette.

Pour les performances, rien n’a été laissé au hasard, et le constructeur coréen a doté son Galaxy Note 20 Ultra du processeur Exynos 990, épaulé par 12 Go de RAM. Pas de crainte à avoir, vous pourrez lancer n’importe quel jeu ou application gourmande avec les détails au maximum, et ce pour quelques années. Par ailleurs, cette puce permet à ce téléphone d’être d’ores et déjà compatibles avec la norme 5 G.

Enfin, du côté de la photographie, le téléphone est aussi extrêmement performant. À l’arrière, il s’articule autour de 4 capteurs photo de qualité : un principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif 5x optique, notamment. Les résultats sont réussis, de jour comme de nuit. À l’avant, un capteur de 10 mégapixels a été inclus dans un poinçon central et discret. Pour stocker vos photos et vidéos, vous pourrez compter sur 256 Go de stockage dans cette version.

Aucune crainte à avoir également du côté de l’autonomie. Samsung a doté son Galaxy Note 20 Ultra d’une batterie de 4500 mAh qui vous promet plus d’une journée d’utilisation normale. Vous pouvez aussi diminuer la fréquence de rafraîchissement afin que l’affichage consomme moins. Enfin, le téléphone est compatible avec une charge rapide de 45 W, tout comme la charge sans fil.

