Le Samsung Odyssey G5 (34″, WHQD,165 Hz, 1 ms) passe sous les 500 euros

Si vous cherchez un moniteur PC pour le jeu vidéo mais qui excelle également dans la bureautique, alors ce modèle ultrawide devrait vous plaire. Le Samsung Odyssey G5 dans son format 34 pouces passe aujourd’hui à 499 euros chez Fnac.

Un grand format et des caractéristiques techniques solides, voilà ce que propose le Odyssey G5. Petit frère de l’excellent G7, il est conçu pour les joueurs qui souhaitent une immersion dans les jeux vidéo. Habituellement proposé pour un tarif avoisinant les 650 euros, il profite d’une jolie réduction chez Fnac pour tomber à 499,99 euros. Un excellent rapport qualité-prix pour un écran de qualité.

Le Samsung Odyssey G5 en détail

Le Samsung Odyssey G5 est un écran PC conçu pour le jeu vidéo. On retrouve une dalle VA de 34 pouces de très bonne facture qui délivre une image ultrawide en 21 : 9 et une résolution de 3440 x 1440p. À cela s’ajoute un taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz et vous obtenez un écran immersif dans tous les genres de jeux vidéo. Comme son grand frère le G7, il profite d’une incurvation de 1000R, ce qui est censé épouser la courbure de l’œil pour une sensation plus agréable à la longue.

La qualité de l’image de ce moniteur PC est sans cesse améliorée par les technologies qu’il embarque. Il est compatible avec le HDR10, comme certains téléviseurs, ce qui a pour effet d’augmenter les contrastes dans les zones sombres tout en limitant les effets d’éblouissement dans les zones les plus éclairés. Pour les cartes graphiques compatibles, on retrouve la technologie FreeSync Premium qui synchronise le nombre d’images par seconde avec la fréquence de rafraîchissement du moniteur, pour limiter et supprimer les déchirements visuels. Enfin, le temps de réponse est ultra rapide, à raison de seulement 1 ms, un critère essentiel pour les joueurs les plus exigeants.

La connectique est ici très sommaire (mais suffisante), puisque cet écran de 34 pouces embarque qu’une entrée HDMI et une entrée DisplayPort. Prévoyez un bureau avec de la place, puisque les dimensions sont plutôt massives : 80,6 × 47,5 × 27,2 cm. À noter qu’il est également possible de ne pas utiliser le pied du moniteur, et de le mettre sur un support mural. Fnac et Darty proposent tous les deux une livraison gratuite en quelques jours, ou un retrait en magasin.