Bons plans L’iPhone 11 avec 128 Go tombe à 629 euros, un prix rarement vu

Plus d’un an après sa sortie, l’iPhone 11 continue d’être l’un des produits les plus intéressants du marché du téléphone portable. C’est certainement l’un des meilleurs rapports qualité-prix aujourd’hui, puisqu’il profite d’une jolie promotion sur sa version 128 Go le faisant tomber à 629 euros.

L’iPhone 11 était dans le peloton de tête des meilleurs téléphones de la saison 2019-2020. Aujourd’hui remplacé par l’iPhone 12, il reste cependant un modèle hautement recommandable. Il promet toujours un équilibre assez bien trouvé entre les composants pour ne pas faire grimper la facture comme les modèles Pro. On le trouve actuellement dans sa version 128 Go à 629 euros sur Rakuten un tarif rarement vu pour le smartphone. Pour en profiter, n’oubliez pas d’ajouter votre code promotionnel « RAKUTEN15 » au moment de votre commande.

Vous cumulez en plus 62,9 euros sous la forme de Super Points à valoir sur un prochain achat. Pour en profiter, il faudra rejoindre gratuitement le Club R.

Code promo : RAKUTEN15

L’iPhone 11 en détail

Lancé à l’automne 2019, l’iPhone 11 est resté, jusqu’à la sortie de l’iPhone 12 il y a quelques mois, l’iPhone au meilleur rapport qualité-prix. Il n’est pas aussi luxueux que les modèles Pro, et c’est pour cette raison que l’on ne retrouve pas d’écran OLED. À la place, on trouve un écran Retina LCD de 6,1 pouces de très bonne facture. Il est très lumineux, et convient parfaitement pour regarder des séries pendant des heures.

À l’intérieur, on trouve l’excellente puce Apple A13 Bionic. Et si elle a depuis été détrônée par l’A14, elle reste toujours très puissante, devant la grande majorité de ses concurrentes du monde Android. Cela lui permet de lancer d’exécuter sans ralentissement la totalité des jeux et applications disponibles sur le marché, pendant encore quelques années.

Concernant la photo, l’iPhone 11 se dote d’un double module caméra de 2 × 12 mégapixels à l’arrière. Sans être d’un niveau professionnel, les photos sont réussies, profitent d’un mode nuit et vous pourrez notamment filmer en 4K à 60 images par seconde. Plus important encore, l’iPhone 11 corrige enfin les errements d’Apple en matière d’autonomie. Il est d’ailleurs compatible avec la recharge sans fil. La version proposée ici vous offre 128 Go de stockage, une taille très confortable.

Vous retrouvez tous les détails dans notre test de l’iPhone 11.

Si vous avez un budget plus conséquent, notez que l’iPhone 11 Pro avec 256 Go de stockage est lui aussi en promotion chez Rakuten. On le trouve à 864,4 euros, ce qui vous offrira par ailleurs 86,44 euros de remboursement en Rakuten Points.