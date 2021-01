Purificateur Xiaomi 2H : l’air pur n’est qu’à 89 euros pendant les soldes

Un air de qualité est un bien fait pour le corps et l’esprit et le Xiaomi Air Purifier 2 se charge de purifier votre intérieur pour moins de 90 euros.

Difficile de trouver de super promotion sur des produits déjà renommés pour leur rapport qualité/prix exceptionnel. Pourtant de bonnes surprises sont toujours possibles durant les soldes. Ainsi, le XIAOMI Air Purifier 2H habituellement à 99 euros est disponible à 89 euros chez Cdiscount. Une économie modeste, mais une économie quand même !

Le Xiaomi Mi Air Purifier 2H en détail

Grâce à son format compact et son design aussi élégant que discret, ce produit s’intègre facilement dans presque tous les environnements, excepté peut-être une chambre d’adolescent dans sa période gothique. Au-delà de l’esthétique, cela lui permet également d’aspirer et restituer de gros volumes d’air. Ainsi, ce produit peut traiter une surface de 31 m² avec un débit d’air pur de 260 m3/h.

Son filtre HEPA H13 traite l’air en 3 étapes. Ainsi, un premier filtre se charge des grosses particules en suspension dans l’air, comme les poussières, les poils d’animaux. Le second éliminera 99,7 % des microparticules de moins de 0,3 micron, ciblant poussières, pollens, fumées et les sources d’odeurs. Enfin, un dernier filtrage au charbon actif de haute qualité élimine efficacement les autres substances nocives.

L’appareil se contrôle très simplement et l’application dédiée très accessible. Vous connaîtrez ainsi l’état de santé de votre air intérieur et pourrez ajuster le débit de filtrage selon vos besoins immédiats. Enfin, si vous n’arrivez pas à mettre la main sur votre mobile, ce produit répond également à la voix en supportant Google Assistant et Alexa.

