Cet écran PC Gamer 23,8 pouces, IPS, 165 Hz et 0,8 ms tombe à 178 €

Cdiscount propose aujourd’hui une jolie réduction sur un écran 23,8 pouces de la marque IIYAMA. Le modèle Red Eagle GB2470HSU-B1, conçu pour le gaming, tombe à 178 euros après utilisation d’un code promotionnel, en plus de sa réduction en cours.

Si vous êtes à la recherche d’un écran dans un format compact, parfait pour les titres exigeants et avec une bonne dalle, vous êtes au bon endroit. Le marchand Cdiscount propose un écran gaming qui dispose de toutes les caractéristiques techniques intéressantes du moment, à un prix très contenu. Ce moniteur est disponible à 178 euros en profitant du code promo 10EUROS à entrer au moment de votre commande.

Code promo : 10EUROS

Le IIyama GB2470HSU-B1 en détail

Ce moniteur pour PC offre une diagonale de 23,8 pouces soit 60 cm. On retrouve donc un écran LCD à rétroéclairage LED, le tout sur une dalle IPS. Celle-ci sert une gamme de couleurs la plus élevée possible, et représente le plus fidèlement les graphismes de vos jeux. En outre, les angles de vision sont plus grands, et l’image est nette, même si vous n’êtes pas assis en face de votre moniteur. Ce sont autant d’avantages par rapport aux autres dalles du marché, notamment la VA, que l’on retrouve sur la majorité des références.

Avec ce moniteur, vous retrouverez une résolution Full HD de 1920 × 1080, le tout avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. La fluidité est au rendez-vous puisque l’on retrouve un temps de réponse de seulement 0,8 ms, ce qui est parfait pour des jeux vidéo exigeants et nerveux comme Valorant ou des jeux de course. Plusieurs technologies sont compatibles, et permettront d’améliorer le rendu à l’image, ou de soulager votre confort oculaire : FreeSync Premium ou Flickr Free par exemple.

La connectique est plutôt réussie, puisque l’on retrouve les traditionnelles entrées HDMI et DisplayPort, mais également un hub USB et même une petite partie audio de 4 W qui pourra dépanner en cas de problème de casque, ou d’enceinte. Le socle lui, est réglable. Que ce soit en inclinaison, en hauteur, il est pivotable ce qui permet au moniteur de s’adapter à tous les types de bureaux et à votre assise.