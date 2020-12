Montre connectée, écouteurs sans fil, OPPO vous rembourse jusqu’à 70 euros !

Du 27 novembre au 27 décembre inclus, OPPO propose une belle offre de remboursement allant jusqu’à 70 euros pour l’achat d’un objet connecté de la marque. Retrouvez tous les détails de cette promotion dans cet article.

Si vous souhaitez vous procurer une montre connectée, des écouteurs sans fil ou des accessoires pratiques pour vos appareils, alors cette promotion d’OPPO est immanquable. Les montres OPPO Watch et les écouteurs OPPO Enco peuvent bénéficier de cette offre de remboursement (ODR) exceptionnelle, pouvant aller jusqu’à 70 euros. Le rapport qualité-prix de ces objets étant déjà très bon habituellement, il est d’autant plus attractif aujourd’hui.

Les montres OPPO Watch en promotion

Lancée récemment en France, la montre connectée OPPO Watch s’appuie sur un écran plat AMOLED de 1,6 pouce sur le modèle 41mm et un écran incurvé de 1,91 sur le modèle 46mm, une excellente autonomie, la charge rapide et de nombreuses fonctionnalités pour la santé et le sport. Elle fonctionne sous wearOS, en utilisant le Qualcomm Snapdragon Wear 3100 et Apollo 3, le tout avec 1 Go de RAM. En pratique, l’expérience est fluide, et les performances globales de la montre ont été très correctes, comme vous pouvez le constater dans notre test de l’OPPO Watch.

Les fonctionnalités de cette montre connectée sont multiples. On retrouve bien sûr les notifications déportées du smartphone, tout comme les applications pour smartwatches issues du magasin d’apps dédié de Google, des fonctions sportives (marche, course, cyclisme et natation), mais aussi d’un GPS, d’une puce NFC, d’un suivi du sommeil, du rythme cardiaque et d’un écran always-on.

L’OPPO Watch se décline en plusieurs modèles. OPPO vous remboursera 50 euros pour l’achat du modèle 41mm Bluetooth de la montre connectée, et 70 euros pour le modèle 46mm Bluetooth. Vous pourrez retrouver toutes les offres OPPO Watches ici.

Les écouteurs sans fil OPPO Enco en promotion

Les OPPO Enco Free en détail

Les écouteurs OPPO Enco Free proposent une belle expérience audio, surtout quand ils sont associés avec un Smartphone de la marque OPPO. Disponibles en blanc ou en noir, ils conservent un design épuré et élégant. Ils ont la particularité d’avoir un bon rapport qualité-prix, tout en conservant une bonne autonomie grâce à une batterie individuelle de 41 mAh (25 heures annoncées par le constructeur).

En outre, la partie externe verticale de ces écouteurs est tactile. Cela permet quelques interactions bien utiles, en tapotant ou en glissant vers le haut. Tout est personnalisable, vous pourrez par exemple choisir de régler votre volume sonore, passer à une autre chanson ou mettre en pause votre musique.

Pour tout achat des écouteurs sans fil OPPO Enco Free, vous pouvez profiter d’un remboursement de 50 euros. Ils sont commercialisés à 129 euros en temps normal et ne vous reviendront donc qu’à 79 euros jusqu’au 27 décembre après remboursement.

Les OPPO Enco W51 en détail

Pour les avoir testés, les OPPO Enco W51 s’imposent comme le meilleur rapport qualité-prix à moins de 100 euros pour des écouteurs true wireless dotés de la réduction de bruit active. Ils brillent notamment par leur autonomie très correcte (24 heures au total avec le boîtier, 4 heures d’écoute par écouteur et 3,5 heures avec la réduction de bruit enclenchée), leur confort très poussé et un usage très pratique. Ils sont compatibles avec le Bluetooth 5.0 et délivrent un son plutôt riche.

Une fois enclenchée, la réduction de bruit s’avère réellement efficace. Elle élimine très convenablement les sons environnants. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver notre test des OPPO Enco W51. Pour tout achat des écouteurs sans fil OPPO Enco W51, vous pouvez profiter d’un remboursement de 20 euros. Ils sont proposés à 99 euros et tombent donc à 79 euros avec le remboursement différé.

Cet article est sponsorisé par OPPO. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.