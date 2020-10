[Test] Oppo Enco W51, la réduction de bruit à prix mini

Avec les Enco W51, Oppo se lance sur le secteur des écouteurs true wireless avec réduction de bruit active. Vendus à un prix défiant toute concurrence, les Oppo Enco W51 tiennent-ils leur promesse ?

Dans un secteur aujourd’hui occupé par de nombreux constructeurs, Oppo entreprend une nouvelle percée avec ses Enco W51, des écouteurs true wireless « à tiges » comme on en voit beaucoup sur le marché, mais qui proposent la particularité d’offrir la réduction de bruit active à tout petit prix. Après les très réussis Enco Free ou encore les intra-auriculaires Enco W31, Oppo a-t-il réussi sa percée dans le monde des écouteurs true wireless avec réduction de bruit active ? Réponse dans notre test !

Où acheter les Oppo Enco W51 ?

OPPO Enco W51 Blanc Ecouteurs Bluetooth Sans Fil - Réduction Active du Bruit - Recharge à induction 99.00 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Design, Ergonomie et Autonomie

Les Oppo Enco W51 ne semblent pas particulièrement originaux côté look. On retrouve un boîtier de charge de forme carré aux coins arrondis, à la différence du galet rond des Enco W31, leurs homologues intra-auriculaires qui ne disposent pas de l’ANC. À l’intérieur de ce boîtier, qui se recharge via un port USB-C, on retrouve donc les deux écouteurs. Ceux-ci se dotent d’une tige blanche, façon AirPods, et d’un design intra-auriculaire avec des embouts fournis en trois tailles différentes. À l’arrière des écouteurs, on retrouve une petite surface métallisée qui vient les démarquer des fameux écouteurs d’Apple.

Premier point d’ergonomie : les écouteurs sont vraiment très confortables et stables dans l’oreille. La forme de la partie haute des écouteurs s’imbrique parfaitement dans les oreilles, et les embouts fournis s’avèrent particulièrement confortables et de bonne qualité. Grâce à cette forme de « haricot » bien particulière, les Enco W51 ne se ressentent absolument pas dans l’oreille, et la pression exercée sur les parois du conduit auditif par les embouts en silicone est bien moindre qu’avec certains autres écouteurs. En plus, comme ils sont très légers (3,95 grammes par écouteur), on les sent encore moins. Si vous avez tendance à porter vos écouteurs pendant de longues périodes, c’est un excellent point. Notons que les écouteurs sont également certifiés IP54 contre l’eau et la poussière.

Enfin, un mot sur l’autonomie : 24 heures au total avec le boîtier, 4 heures d’écoute par écouteur et 3,5 heures avec la réduction de bruit enclenchée. Dans les faits, Oppo n’a pas menti sur ces chiffres, puisqu’on a, à peu près, trouvé les mêmes résultats. Dans les faits, on tournait quand même plutôt autour des 3 heures / 3,5 heures d’autonomie sur les écouteurs, mais on les a utilisé quasi-exclusivement avec la réduction de bruit activée en permanence.

Fonctions, Qualité sonore et Réduction de bruit active

Contrairement à de nombreux concurrents sur ce secteur, Oppo n’a pas bardé ses Enco W51 de technologie. Ici, point d’application ni de connexion simplifiée : on retrouve ni plus ni moins que des écouteurs bluetooth (5.0) parfaitement compatibles avec Android, iOS et tout autre appareil bluetooth. On a tout de même le droit à des commandes tactiles, passant par un double et un triple appui, mais c’est tout.

Côté qualité sonore, c’est effectivement une très bonne surprise. Là encore, pas de révolution : les Oppo Enco W51 distillent un son propre, très bien équilibré, ni trop porté sur les aigus ni sur les basses. On est loin des écouteurs au son très typé qui font la part belle aux basses et flattent les registres musicaux urbains ou plutôt porté sur les aigus qui plairont aux amateurs de musiques classiques ou de Rock. Pour de la musique Pop, par exemple, c’est parfait, et ça vous épargnera les basses parfois envahissantes de certains sous-genres actuels du hip-hop comme la Trap ou la Drill qui peuvent rendre une chanson inaudible avec certains écouteurs/casques. On retrouve, sinon, le support des codecs audio AAC et SBC, ainsi que le Bluetooth 5.0 pour les connecter à vos appareils.

Mais surtout, la grande nouveauté de ces Oppo Enco W51, c’est bien sûr la réduction de bruit active, qui vient apporter une couche supplémentaire à l’isolation déjà très correcte des écouteurs grâce à leur conception intra-auriculaire. Une fois enclenchée, cette réduction de bruit s’avère plutôt efficace. Elle élimine très convenablement les sons environnants, même si les écouteurs ne parviennent pas tout à fait à éliminer les sons plus aigus les voix, qui parviennent malgré tout à s’immiscer – bien qu’amoindris – entre vous et votre musique. Aussi, cette fonction a beau être efficace dans la majorité des cas, elle n’est pas exempt de défauts : un vent fort, notamment, aura tôt fait de la rendre inutilisable et provoquera des bruits sourds très dérangeants à l’oreille. Dans le cadre de ce test, on a comparé la réduction de bruit offerte par ces Oppo Enco W51 à celle qu’offrent les AirPods Pro, et forcément, les écouteurs d’Apple restent très largement plus performants que ceux d’Oppo. Néanmoins, les Oppo Enco W51 ne sont pas non plus ridicules, et surtout, ils sont presque trois fois moins chers.

On retrouve, pour finir, une réduction de bruit mais cette fois dans la capture de votre voix pour les appels. À l’aide de trois microphones, les écouteurs sont capables de filtrer les bruits parasites de manière plutôt efficace, et mes interlocuteurs m’ont chaque fois affirmé que le son de ma voix était très correct.