[Bon plan] 23€ de réduction sur les nouveaux Xiaomi Redmi AirDots 3

Les écouteurs sans-fil de Xiaomi sont en promotion sur Gearbest ! Bénéficiez de 23 € de réduction sur les Xiaomi Redmi AirDots 3 grâce à ce code promo…

Xiaomi possède une excellente gamme d’écouteurs sans fil comme celle en promotion sur le site de Gearbest, les Xiaomi Redmi AirDots 3. Ces écouteurs sans fil vous permettront d’écouter de la musique, des fims, des séries, sans aucunes latences grâce au Bluetooth 5.2. Ces écouteurs sans fil sont disponible sur Gearbest au prix de 36,46€ au lieu de 59,36€ grâce au code I62A890E09112001 soit une réduction de 23€.

Code promo : I62A890E09112001

Des Xiaomi Redmi AirDots 3 taillés pour les contenus vidéo et musicaux

Les Xiaomi Redmi AirDots 3 sont les derniers écouteurs sans fil du constructeur. Ils viennent donc remplacer les AirDots Pro 2 SE, les AirDots Pro 2S ou encore les AirDots qui rendus de bons et loyaux services sans jamais faillir à leur utilisateur. Cette nouvelle génération d’écouteurs sans fil arrive avec leur lot de nouveautés que ça soit au niveau des fonctionnalités ou encore des technologies.

Les personnes qui ont tendance à écouter des musiques tout le temps ne le ressentiront pas beaucoup, mais pour les personnes qui regardent beaucoup de contenus vidéo pourront se réjouir de la technologie Bluetooth 5.2. Cette dernière améliorera la stabilité ainsi que la vitesse d’échange entre les deux appareils. Cela permettra de n’avoir aucune latence entre un film et le son, ce qui permet de profiter à 100 % de votre moment avec une qualité plus que correcte avec le CODE AptX. Il n’est pas le meilleur des CODECS, mais grâce aux transducteurs et aux fonctionnalités présentes dans les Xiaomi Redmi AirDots 3, vous en serez satisfait.

Une très bonne autonomie pour les Redmi AirDots 3

En ce qui concerne l’autonomie des Redmi AirDots 3 de Xiaomi, le fabricant a intégré une batterie de 43 mAh dans chaque écouteur ainsi qu’une batterie de 600 mAh dans le boîtier de recharge. Vous pourrez utiliser les écouteurs sans fil pendant près de sept heures soit 450 musiques ou encore 2 000 vidéos sur YouTube. L’autonomie peut varier selon l’utilisation que vous aurez avec les Xiaomi Redmi AirDots 3. Le boîtier de recharge viendra quant à lui ajouter près de 23 heures d’autonomie soit un total de 30 heures. Un très bon résultat vu que les écouteurs sans fil de Xiaomi coûtent seulement 36,46 €.

Des écouteurs sans fil qui vous séduiront

Ces Redmi AirDots 3 apportent également leur lot de fonctionnalités comme la mise en pause de la musique automatique si vous retirez les écouteurs ou encore la possibilité d’interagir avec Google assistant, Siri ou l’assistant vocal de Xiaomi. Une zone tactile se trouve sur chaque écouteur sans fil vous permettant de mettre en pause, augmenter ou baisser le volume ou encore de la faire défiler. Les Xiaomi Redmi AirDots 2 sont disponibles en trois coloris (en bleu, en rose et en blanc) au prix de 36,46 € sur Gearbest au lieu de 59,36 € grâce au code I62A890E09112001 soit une réduction de 23 €.