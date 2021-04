Parfait pour du binge-watching, ce TV LG de 55 pouces (4K, HDR10) tombe à 559 euros

Si vous recherchez un téléviseur de 55 pouces pour regarder vos séries préférées ainsi que la télévision, ce bon plan devrait vous plaire. En effet, Cdiscount applique une jolie remise immédiate sur un modèle LG qui se situe entre le moyen et le haut de gamme. Le 55NANO796 tombe aujourd’hui à 559,96 euros.

Ce modèle de téléviseurs LCD NanoCell dispose de toutes les caractéristiques techniques nécessaires et intéressantes pour regarder confortablement sa télévision durant plusieurs heures. Avec une bonne taille et les principaux assistants vocaux du marché, sa navigation sera parfaitement agréable, même pour une personne qui n’a jamais utilisé une Smart TV. Habituellement proposée à 799 euros par Cdiscount, la télévision est aujourd’hui à 559,96 euros, avec 9,99 euros de frais de port.

La LG 55NANO796 en détail

Ce téléviseur dispose d’une dalle de belle facture de 139 cm, soit 55 pouces. C’est un excellent format, puisqu’il est assez grand sans toutefois devenir démesuré dans un salon. Avec des bordures fins sur les 3 côtés, et un pied en C (plus stable), ce modèle se fondra parfaitement dans le décor. La résolution affichée par ce téléviseur est, sans surprise, de la 4K UHD (3840 x 2160 pixels). C’est aujourd’hui la norme, et vous pourrez donc profiter de vos plates-formes de streaming dans la meilleure définition possible.

Comment ne pas aborder les autres caractéristiques techniques de ce téléviseur, qui pourra toujours servir pour les personnes ayant une console de dernière génération. En effet, si la dalle dispose d’une fluidité de 50 Hz, son traitement peut monter à 100 Hz avec la technologie TruMotion. Cela ne vaudra jamais une dalle de 100 ou 120 Hz, mais cela a le mérite d’être plus confortable qu’un modèle conventionnel. Pour le traitement de l’image, la série dispose de l’Active HDR (HDR10 Pro, HDR HLG, HGiG) ainsi que du LG Local Contrast. On profite ainsi de couleurs éclatantes, de contrastes bien poussés et des détails visibles, même dans les zones d’ombre.

Enfin, il s’agit là d’une Smart TV, qui vous rendra bien des services et vous simplifiera la navigation dans les menus. Vous pourrez toujours passer par la télécommande, mais on vous recommande chaudement de recourir aux assistants vocaux (Alexa, Google Assistant) qui peuvent lancer des applications ou faire des recherches sur Internet facilement directement à l’aide de votre voix. Ce n’est malheureusement pas Android TV ici, mais on pourra toujours retrouver ses services de streaming vidéo favori : YouTube, Netflix, DisneyPlus… Du reste, le téléviseur est compatible avec le Bluetooth, ainsi que la technologie AirPlay 2, si vous êtes dans l’écosystème Apple.