Parfait pour le gaming, l’écran MSI Optix G241 (IPS, 144 Hz) tombe à 179 €

Si vous cherchez un écran de bonne qualité, dans un format pratique, bénéficiant d’une solide finition et de toutes les caractéristiques techniques essentielles pour les jeux vidéo sur ordinateur, ce bon plan devrait vous plaire. L’écran MSI Optix G241 chute actuellement à 179,99 euros.

Ce moniteur PC est habituellement commercialisé aux alentours de 215 euros. Il tombe aujourd’hui à 179,99 euros sur Amazon, ce qui permet au passage de profiter du service client de qualité ainsi que de délais de livraison rapide. Ce modèle se démarque avec de très bonnes couleurs, une fluidité adaptée aux joueurs exigeants ainsi qu’une très belle finition.

Le MSI Optix G241 en détail

Cet écran d’ordinateur s’articule autour d’une dalle IPS de 23,8 pouces, délivrant au passage une résolution de 1920 × 1080 pixels. De par sa nature, la dalle offre des couleurs riches, avec des angles de vision très larges. Le niveau de contraste ainsi que l’image s’avère être très fidèle, ce qui sera particulièrement important pour l’immersion dans les jeux vidéo ainsi que pour les activités de graphisme.

Au niveau de la réactivité, ce moniteur PC dispose de toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour une expérience réussie, sur une petite comme sur une grosse configuration. En effet, l’affichage s’avère ultra fluide avec une fréquence de 144 Hz, et un taux de réponse de seulement 1 ms. Il est donc particulièrement adapté pour les jeux vidéo nerveux, de course ou encore d’e-sport. Bien sûr, vous en profiterez également sur votre navigation et votre bureautique. En plus, la technologie AMD Freesync est de la partie. Si votre carte graphique est compatible, elle synchronisera cette dernière avec votre moniteur, afin de réduire les déchirements visuels.

L’écran MSI Optix G241 arbore un design très sobre, avec un cadre mince et un pied en métal. Il ne bougera pas au moindre mouvement de votre bureau, et il est donc particulièrement adapté pour une configuration multi écran. Enfin, la connectique reste sommaire avec 2 connecteurs HDMI 1.4 + 1 connecteur DisplayPort 1.2.