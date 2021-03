Bons plans [Hot Deals] La webcam de Papalook, l’AF925 est en promotion sur Aliexpress à 20€

Aliexpress Par Gabriel Foffano le 29 mars 2021 à 11h48

Serait-ce la webcam parfaite pour faire des réunions sur Zoom ? En tout cas, cette Papalook AF925 pour le devenir à l’aide d’un autofocus sensible et à l’aide d’une bonne qualité d’image. Si vous êtes en mode télétravail, cette webcam pourrait vous intéresser d’autant plus qu’elle est en promotion sur Aliexpress !

Bien que nous l’avons présenté comme une bonne webcam pour le télétravail, pour des réunions sur Zoom (ou Skype), la Papalook AF925 pourra également vous servir pour d’autres activités. En effet, vous pourrez l’utiliser pour passer des appels Skype avec vos proches afin de respecter les gestes barrières. Cette dernière pourra également être très apprécié par les streamers qui cherchent à améliorer leur setup sans débourser beaucoup d’argent. Que vous soyez dans un de ces cas (ou pas), cette Papalook AF925 est un bon investissement que vous pourrez amortir facilement. Elle est en promotion sur Aliexpress au prix de 25,63 €. Profiter de l'offre à 20 € sur Aliexpress Profiter de l’Autofocus, du 1080p, et des 30 images par seconde sur cette Papalook AF925 La Papalook AF925 est une webcam intéressante d’autant plus qu’elle vous permettra d’améliorer (considérablement) la qualité de vos appels visio. Elle restituera une qualité vidéo de 1080p avec uen fluidité de 30 images par seconde. Il existe mieux mais les webcams qui permettent de filmer avec un nombre d’images par seconde sont plus chères. Il serait plus judicieux d’investir sur l’AF925 surtout si c’est pour passer de simples appels ou débuter dans le monde du stream sur Twitch. La webcam de Papalook possède un bon autofocus automatique qui viendra quant à lui se focaliser sur votre visage afin de concentrer votre interlocuteur sur vous et pas sur ce qu’il y a derrière. La Papalook AF925 est équipée d’un microphone avec une réduction de bruit active. Il ne sera pas le meilleur de sa catégorie. Néanmoins, il a le mérite d’être présent pour dépanner afin de trouver un autre microphone de meilleure qualité. Vous pourrez brancher la Papalook AF925 sur un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, un iMac ou encore un MacBook, quelle que soit la version que vous utilisez (Windows XP est compatible avec la webcam). Une autre chose à noter (et qui est assez rare), vous pourrez fixer l’AF925 sur un trépied. Retrouvez la Papalook AF925 sur Aliexpress au prix de 20 €. Profiter de l'offre à 20 € sur Aliexpress