Pluie de promotions à -20 % sur les sonnettes, alarmes et caméras Ring

Les adeptes de la maison connectée connaissent Ring. Cette marque, rachetée par Amazon, est largement reconnue pour ses sonnettes connectées de qualité. Ça tombe bien, puisqu’Amazon lance une pluie de promotions, jusqu’à -25 % sur plusieurs produits de la gamme. La Ring Video Doorbell 3 Plus tombe à 179 euros par exemple.

Vous souhaitez voir, entendre et parler à n’importe quel visiteur directement depuis votre téléphone ou votre tablette ? C’est possible avec les appareils Ring. Actuellement, Amazon propose une plus de promotions à partir de 20 % sur la gamme : la Ring Stick Up passe à 79 euros au lieu de 99 euros, la Ring Video Doorbell 3 Plus à 179 euros au lieu de 229 euros, et le kit Ring Alarm est à 229 euros au lieu de 299 euros.

Le Ring Stick Up en détail

Le Ring Stick Up est un produit accessible du constructeur. Il s’agit d’une petite caméra de surveillance en HD qui a la particularité d’être positionnable n’importe où. Entièrement nomade puisque conçue sur un socle, vous pourrez l’emmener n’importe où avec vous sans grande difficulté. Elle est également alimentée par une batterie.

Avec cette caméra de surveillance portable, vous pourrez retrouver la vidéo en direct directement sur votre portable via l’application Ring. Elle est équipée d’un micro, utilisable à distance : vous pourrez ainsi voir, entendre et parler à vos visiteurs (ou animaux), peut importe vous êtes. Pour vous alerter, un système de détection de mouvements est paramétrable. Vous recevrez ainsi des notifications dès qu’une activité suspecte est enregistrée.

Bien sûr, cette caméra est compatible avec Alexa, et peut compléter un autre produit de la gamme Ring. Elle est actuellement disponible à 79 euros au lieu de 99 euros sur Amazon.

La Ring Video Doorbell 3 Plus en détail

Produit phare de la marque Ring, le Video Doorbelle 3 Plus est une sonnette vidéo HD performante et polyvalente. Vous pourrez voir et entendre vos visiteurs, mais aussi leur parler directement depuis votre téléphone, votre tablette ou bien votre ordinateur. La détection de mouvement a été grandement améliorée par rapport au modèle précédent, et on trouve ici une connectivité Wi-Fi 2,4 ou 5,0 GHz.

On parle ici du modèle Plus de la Ring Video Doorbell 3, qui apporte la fonctionnalité Pre-Roll : celle-ci vous permet de bénéficier de 4 secondes supplémentaires de vidéo en noir et blanc (sur le cloud) pour voir exactement ce qui s’est passé avant l’enregistrement d’un mouvement suspect. Un véritable atout en cas d’effraction, par exemple. Comme le reste des appareils de sa gamme, vous recevrez des notifications instantanées quand la sonnette est enclenchée.

Très discrète et disponible en noir et en gris, cette sonnette fonctionne de jour comme de nuit et peut facilement se positionner sur le mur adjacent à votre porte. L’appareil fonctionne à la fois sur batterie et secteurs, de sorte que la sonnette est toujours alimentée en cas de coupure de courant. La Ring Video Doorbell 3 Plus est aujourd’hui disponible avec une réduction de 22 % sur Amazon, passant de 229 euros à 179 euros.

Le Ring Alarm Kit 5 pièces en détail

Pour une installation complète et un système de sécurité domestique poussée, ce kit en 5 pièces est également disponible. Il s’agit d’une solution intelligente pour protéger l’ensemble de votre propriété. Concrètement, vous recevrez des notifications sur votre téléphone dès lors qu’une personne entre dans une pièce, ouvre une fenêtre, ou déclenche l’un de vos systèmes de sécurité.

Dans ce kit de 5 pièces, on retrouve une base qui maintient l’alarme en ligne, un capteur de contact à installer sur le cadre d’une porte ou d’une fenêtre, un détecteur de mouvement à fixer à un mur ou dans un angle, un amplificateur de portée ainsi qu’un pavé numérique pour armer ou désarmer le système. L’installation ne prend que quelques minutes et est personnalisée puisque c’est vous qui positionnez votre équipement. Tout ce dont vous avez besoin est inclus dans la boîte. C’est la meilleure alarme connectée compatible Alexa du marché.

Par la suite, vous pourrez tout à fait ajouter d’autres composants pour améliorer votre système de sécurité. Le Ring Alarm est entièrement compatible avec les animaux domestiques, et vous une recevrez donc pas de notifications intempestives. En cas d’oubli, tout est activable à distance. Le système est paramétrable selon 3 modes : absent, présent et arrêt. Ce système de sécurité est actuellement proposé à 229 euros au lieu de 299 euros sur Amazon.