[Bon Plan] La montre connectée au design rétro Amazfit Neo est à 33 euros !

La Amazfit Neo est pourvue d’un séduisant design rétro-numérique, de modes sport et fitness essentiels, ainsi que d’une autonomie de batterie impressionnante. Elle est disponible chez Gearbest pour 33 euros.

Avec ses coins arrondis, son cadran carré et les boutons sur son contour, l’Amazfit Neo se démarque par son style. Cette montre connectée au look rétro apporte une touche spéciale au style de chacun, tout en fournissant des informations précieuses sur la santé et la forme physique. On retrouve le Bluetooth 5.0, un écran de 1.2 pouces Noir et Blanc, une étanchéité jusqu’à 5ATM, un cardiofréquencemètre ainsi qu’une autonomie de 1 mois, le tout avec un poids de 32g. S’adaptant à toutes les tenues vestimentaires, l’Amazfit Neo est disponible en trois couleurs : noir, vert et rouge.