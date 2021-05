Bons plans Plus de 50% de réduction sur le dernier bracelet connecté Honor Band 6 aujourd’hui uniquement !

Dans un marché très concurrentiel, le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 se place comme à son habitude en pole position. Néanmoins, d’autres constructeurs proposent également ce type d’appareil notamment Honor avec le bracelet connecté Band 6. Ce dernier est en promotion sur Aliexpress à l’aide d’un code disponible pour les nouveaux utilisateurs et les personnes déjà inscrites sur la plateforme d’e-commerce.

@Honor

Il est parfois difficile de choisir entre deux produits, mais s’il y a bien un bracelet connecté à ne pas négliger c’est le Honor Band 6. Ce dernier ne doit pas rougir de son principal concurrent le Xiaomi Mi Band 6. Il propose des fonctionnalités relativement similaires dans un design entre une montre connectée et un bracelet connecté. Si vous trouviez que l’écran du Mi Band 6 est trop petit, il se pourrait que le Honor Band 6 devienne votre prochain bracelet connecté. Il est en promotion sur Aliexpress au prix de 20€ à l’aide du code SDFRM71 mais uniquement pour les nouveaux clients du site !

Profiter de l’offre chez Aliexpress

Code promo : SDFRM71

Le Honor Band 6 a tout d’un grand sauf le prix

Il est difficile de se mettre en avant avec Xiaomi qui possède une grosse part du marché avec son Mi Band 6. Néanmoins, le bracelet connecté de Honor n’a pas à rougir, car il se dote de fonctionnalité et de technologie très similaires. Il vous sera possible d’accéder à une multitude de sports d’intérieur ou d’extérieur à l’aide du Honor Band 6. Vous pourrez suivre les résultats de vos activités directement depuis le bracelet connecté ou encore depuis votre smartphone à l’aide de l’application dédiée. Cette dernière est disponible gratuitement depuis l’App Store ou encore le Google Play Store. Au niveau des composants, vous retrouverez un capteur de fréquence cardiaque ainsi qu’un capteur pour mesurer le taux d’oxygène présent dans votre sang. Le bracelet de Honor propose un suivi de sommeil et un suivi intelligent de votre fréquence cardiaque tout le long de la journée.

Pour soutenir tout ça, le Honor Band 6 contient une batterie capable de restituer quatorze jours d’autonomie. Cette dernière est d’ailleurs compatible avec la recharge rapide. Cette autonomie est d’ailleurs possible à l’aide de l’optimisation logicielle et notamment grâce à l’écran AMOLED de 1,47 pouce. Au niveau du design, vous aurez le choix entre trois coloris : Meteorite Black, Sandstone Grey et Coral Pink. Le Honor Band 6 est disponible en promotion sur Aliexpress au prix de 20€ à l’aide du code SDFRM71.

Profiter de l’offre chez Aliexpress