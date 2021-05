Grosse baisse de prix pour l’enceinte Soundcore 3 de Anker !

Écoutez vos musiques préférées grâce à la Soundcore 3 de chez Anker ! L’enceinte connectée est en promotion sur AliExpress pour les French Days.

© Soundcore/Anker

Les enceintes connectées sont maintenant monnaies courantes dans les foyers. Ces dernières permettent d’écouter nos musiques préférées à l’aide d’une simple connexion Bluetooth. Cependant, il existe deux gammes d’enceintes connectées. La première est exclusivement réservée à une utilisation à l’intérieur notamment les enceintes de chez Devialet. Une autre gamme d’enceintes connectées est quant à elle capable de s’adapter à son environnement, comme la Soundcore 3 de chez Anker. Celle-ci pourra convenir pour une utilisation classique, à l’intérieur sur un meuble ou un bureau et à l’extérieur, près d’une piscine ou sur une table de jardin. L’occasion de faire suivre un bon morceau des Guns N’ Roses ou des musiques plus latinos au bord de la piscine. La Soundcore 3 d’Anker est en promotion pendant les French Days du 27 mai 2021 au 2 juin 2021 sur Aliexpress au prix de 30,87 € à l’aide du code ankerFR30 (- 11,13 €).

Profiter de l’offre chez Aliexpress

Une bonne pool party en compagnie de la Soundcore 3

Vous l’aurez compris, cette Soundcore 3 de chez Anker n’a pas de limite, elle conviendra parfaitement pour accompagner vos repas dans le jardin, vos douches ou encore vos occupations à l’intérieur de la maison. L’enceinte connectée d’Anker est certifiée IPX7 ce qui lui permettra de résister à l’eau, à la vapeur ainsi qu’à la poussière.

Au niveau du son, vous pourrez compter sur les deux haut-parleurs pour un total de 16 watts et des diaphragmes en titane afin de restituer des sons fidèles à la musique. Ce matériel permet notamment d’améliorer la propagation du son pour n’avoir aucune distorsion du son lors de l’écoute.

En ce qui concerne l’autonomie, vous pourrez compter sur la batterie pour enchainer près de 480 musiques sans avoir besoin de la recharger. Cette autonomie est possible grâce à l’optimisation des composants et aux technologies intégrées à l’intérieur de la Soundcore 3. Cette dernière possède le Bluetooth 5.0 afin de stabiliser la connexion à son paroxysme et avoir le moins de latence possible entre l’enceinte et l’émetteur. D’ailleurs, c’est pratique pour regarder des films d’autant plus que vous pourrez connecter plusieurs Soundcore 3 ensemble, vous permettant de créer une véritable salle de cinéma ou une discothèque à la maison.

En bref, cette Soundcore 3 mérite toute votre attention d’autant plus qu’elle est en promotion pendant les French Days sur Aliexpress au prix de 30,87 € à l’aide du code ankerFR30 (- 11,13 €).

Profiter de l’offre chez Aliexpress