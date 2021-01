Pour les soldes, l’iPhone 12 mini est moins de 700 euros !

Il fait craquer la rédaction et vous-même ne devez pas y être insensible, le sexy et compact iPhone 12 mini profite d’une belle réduction passant sous la barre des 700 euros durant cette période de soldes !

L’annonce de l’iPhone 12 a été l’occasion pour Apple d’introduire un nouveau modèle, plus compact et tout aussi performant, l’iPhone 12 mini. Les promotions sur les produits Apple étant plutôt rares, il serait dommage de passer à côté de cette offre à 698 euros chez Rakuten avec le code promo RAKUTEN10

L’iPhone 12 mini en détail

Ce modèle est un véritable iPhone 12 en plus compact et en reprend donc les mêmes qualités. Le design pour commencer avec des tranches plates de toutes beautés, qui offrent en plus une excellente prise en main. Son format est inédit chez Apple avec un écran de 5,4 pouces. Ce qui lui permet d’afficher des dimensions de 131,5 x 64,2 x 7,4 mm contre 146,7 x 71,5 x 7,4 pour l’iPhone 12. Résultat, vous pouvez l’utiliser d’une seule main tout en gardant le confort et les performances de son aîné plus encombrant.

Cela comprend bien sûr l’écran OLED (2 340 x 1 080 pixels pour une densité de pixels de 476 ppp). Vous profiterez des mêmes performances que les autres iPhone 12 grâce à la présence du surpuissant processeur A14. Vous aurez en prime la compatibilité 5G. Au final, seule l’autonomie est vraiment différente, l’iPhone 12 mini tient à peine une journée là ou le 12 peut atteindre presque deux jours.

Côté photo, l’iPhone 12 mini partage la même fiche technique. Ainsi, nous avons un bloc photo intégrant deux capteurs, un grand-angle de 12 MP en ƒ/1,6 et un ultra grand-angle en ƒ/2,4. Le résultat est simplement excellent et profite de tout le savoir-faire Apple. Ainsi, nous obtenons une excellente qualité d’image, un piqué plus que plaisant et surtout il capture les images en conservant une colorimétrie naturelle. Le mode nuit s’améliore encore et profite même au capteur en super grand-angle ! La vidéo n’est pas oubliée avec le Smart HDR et une stabilisation redoutablement efficace.

Retrouvez notre test détaillé de l’iPhone 12 mini.

