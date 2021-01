[Soldes] Le Honor Router 3 avec Wifi 6 est à 35 €

Si vous cherchez une solution pour améliorer votre connexion Wifi, le Honor Router 3 de Huawei est fait pour vous. Il est en promotion sur Aliexpress pendant la durée des soldes.

Bien que les fournisseurs d’accès internet délivrent des modems de plus en plus perfectionnés, il faut parfois les accompagner de routeur pour augmenter leurs capacités. Attention, ils ne pourront pas augmenter votre vitesse de connexion. Le Honor Routeur 3 de Huawei viendra assister votre modem pour mieux répartir votre connexion et la stabiliser par la même occasion. Il est disponible sur Aliexpress au prix de 35 €.

Routeur compatible wifi 6+

Le modem de votre FAI ne propose pas le wifi 6+ ? Le routeur Honor Router 3 vous permettra de pallier à ce problème. Vous pourrez ainsi profiter d’une meilleure stabilité de connexion sans perte de paquet. Le routeur sera capable de vous restituer jusqu’à 574 Mbit/s en utilisant le wifi 2,4 GHz ou 2402 Mbit/s en utilisant la wifi 5 GHz grâce aux quatre antennes. Un avantage qui n’est pas à négliger, surtout si vous souhaitez streamer ou télécharger rapidement vos jeux, films et séries. Vos appareils ne sont pas compatibles avec le wifi 6+ ? Cela n’est pas un problème, les appareils qui possèdent les anciennes générations comme le wifi 5 ou le wifi 4 pourront profiter de tous les avantages que propose le Honor Router 3.

La technologie OFDMA viendra envoyer simultanément la même connexion aux appareils. Celui-ci viendra par la suite varier la vitesse au cas par cas et selon l’utilisation. Cette technologie est d’autant plus intéressante si vous êtes plusieurs dans un même foyer. La technologie MESH est intégrée à l’intérieur du Honor Router 3. Celle-ci permet de garder toujours la meilleure connexion selon l’endroit où vous vous trouvez dans votre maison ou établissement. Cette dernière est pratique si vous possédez plusieurs routeurs Honor. Votre téléphone pourra basculer automatiquement sur le routeur le plus pertinent afin d’avoir toujours la meilleure connexion.

Taillé pour la sécurité

Il est possible de donner vos accès à votre voisin ou à un ami afin de partager votre connexion internet en toute sécurité. Le Honor Router 3 possède des sécurités afin de protéger votre connexion et vos données en cas d’intrusion. Les malins qui essaient d’entrer dans votre foyer n’auront qu’à bien se tenir. Le routeur est également prédisposé à contrôler les appareils de vos enfants. Celui-ci possède un contrôle parental intégré afin de contrôler la vie numérique des plus jeunes. Pour rappel, le Honor Router 3 est disponible au prix de 24,06 € grâce aux codes (cumulables) FRHIVER06 et FRJAN6 (ce code est uniquement disponible pour les expéditions depuis l’UE).

