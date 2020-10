[Prime Day] Le OnePlus 8 est à moins de 500 euros

Alors que le OnePlus 8T sera annoncé aujourd’hui, le OnePlus 8 tombe sous les 500 euros pendant les Prime Day.

Jusqu’à ce soir, le OnePlus 8 est le dernier smartphone de OnePlus. Lancé au printemps, le smartphone embarque une fiche technique haut de gamme pour un prix qui l’est un peu moins, surtout pendant les Prime Days puisqu’Amazon le propose aujourd’hui à 499 euros.

Le OnePlus 8 en détail

Pour rappel, le OnePlus 8 est l’un des deux modèles présentés à au printemps 2020 par la firme chinoise. Il adopte un écran OLED 90 Hz de 6,5 pouces qui se paye le luxe d’être incurvé sur les côtés et poinçonné en haut à gauche.

Fidèle à ses habitudes, OnePlus a opté pour le processeur le plus puissant du marché : le Snapdragon 865, il est épaulé par 8 Go de RAM et il a le mérite d’être compatible 5G. Cela rend le smartphone totalement « future proof ».

Pour ce qui est de la partie photo, elle se compose de 3 capteurs avec un objectif principal de 48 mpx, un ultra-grand angle de 16 mpx enfin d’un macro de 2 mpx. Dans l’ensemble les résultats sont honorables, mais si vous cherchez une expérience photo de meilleurs facture, il faudra vous tourner vers le modèle Pro, lui aussi en promotion à 749 euros.

Rappelons enfin que le OnePlus 8 intègre une batterie de de 4300 mAh avec recharge — très — rapide. Comme toujours, il tourne avec la simple est ô combien agréable à utiliser, interface Oxygen OS.