Amazon Prime Day : le Mi Air Purifier 3H de Xiaomi à 129 euros !

Pour son Prime Day, Amazon propose aujourd’hui le Mi Air Purifier 3H de Xiaomi au prix de 129 euros !

Grâce à une conception de pressurisation d’air « en tour », le Mi Air Purifier 3H fournit une purification dans des pièces d’une surface allant jusqu’à 45m2. Son filtre HEPA H13 cylindrique 360° à 3 couches associe une triple fonction :

la couche externe filtre les grosses particules en suspension dans l’air telles que la poussière et les cheveux ;

la couche intermédiaire filtre la pollution de l’air en éliminant 99,7 % des micros particules pour éliminer poussières, pollen, fumées et les odeurs dont celles des animaux ;

la couche intérieure, faite de charbon actif de haute qualité, élimine efficacement le formaldéhyde et autres substances nocives.

Le Mi Air Purifier 3H dispose d’un petit écran OLED tactile et peut être contrôlé à distance grâce à l’application Mi Home. On peut ainsi vérifier la qualité de l’air de son intérieur où que l’on soit, connaître également la température et l’humidité et régler la puissance du ventilateur en fonction de ses envies et besoins (bruit minimum de 32.1dB). L’application peut en plus envoyer des notifications relatives à la qualité de l’air. Le purificateur de Xiaomi est aussi compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

Les caractéristiques du Mi Air Purifier 3H vs le modèle 2S

