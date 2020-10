Cela fait quelques années que Huawei prend de l’ampleur sur le marché des laptops, et le Matebook 2020 transforme encore l’essai. Il n’est qu’à 749 euros pendant les Prime Day.

Mise à jour à 15h05 : baisse de prix de 20 euros

Plusieurs modèles de Matebook se sont succédés et cette cuvée 2020 atteint un très bon point d’équilibre. Lancé à 999 euros dans sa version avec processeur Intel Core i5, Amazon le brade à seulement 749 euros pendant les Prime Day. C’est un très bon prix pour ce laptop qui offre de belles prestations.

Parmi ces prestations on trouve d’abord un écran de 13 pouces affichant une définition « 2K » au format 3 : 2(2160 x 1440). Vous trouverez à l’intérieur un processeur Intel Core i5 de 10e génération, quadcore à 1,6 GHz et pouvant monter à 4,2 GHz. Il est épaulé par 8 Go de RAM, et vous avez un SSD de 512 Go pour le stockage.

Fait intéressant et rare sur des ultrabook, le PC portable embarque un — petit — GPU dédié, en la personne du Nvidia GeForce MX250. Il ne faudra pas s’attendre à des miracles, mais c’est toujours ça de pris. On appréciera également la présence d’un capteur d’empreintes digitales logé dans le bouton d’allumage et d’un large touchpad qui rendra l’utilisation la machine confortable en l’absence de souris.

Huawei annonce une autonomie allant jusqu’à 12 h lecture vidéo mais vous ferez forcément moins en pratique, entre 6 heures et 8 heures d’après notre test. Tout ça tient dans 1,3 Kg. Vous trouverez plus de dans notre test du Matebook 13 2020.

Suivre Prime Day sur le Journal du Geek

