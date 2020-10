Amazon Prime Day : Le Stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 + Tripod + Care Refresh à seulement 95 euros

L’Osmo Mobile 3, est un stabilisateur portable et surtout pliable, ce qui lui permet d’être plus facilement transportable. Il est actuellement proposer sur Amazon pour le Prime Day à seulement 95 euros avec le Tripod + Care Refresh !

Avec cette possibilité de se replier, la gamme Osmo Mobile se redéfinit bien évidemment et les vidéastes au smartphones n’en seront que plus ravis. C’est maintenant la mode, le DJI Osmo Mobile 3 supporte aussi bien le mode paysage que le mode portrait. Il est Bluetooth 5.0, ce qui lui permet d’être connecté à un smartphone via l’application DJI Mimo, la même que pour le Osmo Pocket et le Osmo Action. Comme sur ses prédécesseurs, on retrouve les boutons et la gâchette sur la poignée afin de contrôler plus facilement les mouvements de la nacelle ainsi que les différentes fonctions. A côté, son poids est de 403g et il propose une autonomie de 15h avec la possibilité de recharger son smartphone. On peut désormais utiliser à nouveau des micro-cravates ou autres accessoires pour un meilleur son. En revanche, à cause de son design, on ne pourra plus « tilter » comme avant.

