Amazon Prime Day : bénéficiez de 100€ de réduction sur le nouvel aspirateur robot Neabot avec sa poubelle à vidage automatique

Neabot est un nouvelle aspirateur robot équipé d’une poubelle à vidage automatique, pour le Prime Day il est à seulement 399 euros (au lieu de 499 euros) grâce à une réduction de 15% (sur la page produit) et du code exclusif Neabotpd1014.

Code promo : Neabotpd1014

Le nouvel aspirateur robot Neabot offre 3 niveaux de puissance d’aspiration (700Pa, 1200Pa et 2700Pa), permettant un nettoyage rapide et facile. Les particules normales qui sont tombées sur le sol sont faciles à aspirer. Neabot est équipé de la navigation LiDAR et la technologie de détermination simultanée de position et de création de carte (SLAM) rendent ce dernier plus intelligent. De plus, il utilise un schéma d’aspiration en forme de Z pour s’assurer que chaque coin de la pièce est nettoyé. Mais son point le plus intéressant c’est qu’il transfère automatiquement les déchets du bac à poussière dans une poubelle fixée sur le socle de l’appareil. Dès que celle-ci est pleine, une notification vous est envoyée. Car Neabot utilise l’application Neabot Home qui permet notamment d’afficher et le stockage la carte, d’effectuer des planifications, de créer des zones, etc. De plus, ce dernier est compatible avec Google Assistant et Alexa. Enfin, lorsque la batterie est faible, Neabot retoure lui-même automatiquement à la station de charge pour recharger. Une fois la charge terminée, il revient à la place précédente pour finir son travail.

Promo Neabot, Aspirateur Robot, avec Poubelle à Vidage Automatique Incluse, Laser Navigation Intelligente, Aspiration de 2700 pa, Cartographie Intelligente ... 599.00 € 499.00 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Suivre Prime Day sur le Journal du Geek

Les 13 et 14 octobre Amazon fait son Prime Day. Le Journal de Geek sélectionne pour vous les meilleures offres de cet événement réservé au membres Amazon Prime. Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez vous abonner à Prime gratuitement pendant un mois (puis résilier) et retrouver toutes nos recommandations sur notre hub dédié à l’événement ou nos comptes Twitter @JournalDuGeek et @jdugeekdeals