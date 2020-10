Amazon Prime Day : La DJI Osmo Action Cam avec Kit d’Accessoires et Care Refresh à 249 euros

La DJI Osmo Action Cam avec Kit d’Accessoires et Care Refresh est à 249 euros chez Amazon pour le Prime Day.

DJI Osmo Action se destine à concurrencer la GoPro Hero 7 Black et pour cela, elle arrive avec quelques arguments comme le double écran ou encore les filtres interchangeables. Exit la stabilisation mécanique style gimbal sur 3 axes. Il n’y aura pas non plus de stabilisation optique ou de stabilisation de capteur. En revanche, tout se fera, comme chez GoPro, par un stabilisation purement logicielle nommée RockSteady. Cette stabilisation électronique RockSteady est limitée toutefois au format 16/9 et à 60fps max donc si vous voulez filmer au format 4/3 (c’est le format du capteur) par exemple, il n’y aura pas de stabilisation. Bien évidemment, la DJI Osmo Action est étanche à la poussière et à l’eau mais aussi résistante aux chocs et à des températures inférieures à zéro degré.

Le pack d’accessoires inclus à l’offre comprend : Monture Protectrice, Fixation Adhésive Plate/Incurvée, Base à Démontage Rapide, Batterie x3, Boîtier de Batterie x3, Station de Recharge, Vis de Fixation, Câble USB-C, Poignée Flottante, Capuchon-filtre + Care Refresh, un forfait de services efficace et complet pour les produits DJI.

Deux écrans, c’est mieux

Comme on vous l’a dit plus haut, la DJI Osmo Action propose deux écrans, un à l’avant au format carré et un à l’arrière au format 16/9. L’écran avant de 1,4 pouces n’est pas tactile et servira seulement à titre indicatif. L’écran arrière fait 2,25 pouces et est doté d’un revêtement hydrofuge et anti-empreintes. Les deux écrans ne pourront jamais fonctionner en même temps. C’est soit l’un, soit l’autre, et surtout, vous ne pourrez switcher entre les deux écrans que lorsqu’il n’y a pas d’enregistrement en cours. La DJI Osmo Action est bien étanche et supportera des profondeurs allant jusqu’à 11m selon le constructeur chinois. Sur la droite de l’appareil se trouve un nouveau bouton QS qui permet de switcher rapidement entre plusieurs modes. Et bien évidemment, vous pourrez toujours lancer un enregistrement rapide sans avoir à allumer la caméra en appuyant directement sur le bouton d’enregistrement.

De la capture de Vidéos en HDR

Avec un design proche de ce que propose la concurrence, la DJI Osmo Action vous propose un objectif ultra grand-angle de 145° avec une ouverture de F2.8, un capteur Sony IMX377 au format 1/2.3″ avec une résolution de 12 Mégapixels, une vitesse d’obturation allant de 1/8000 à 120 secondes, l’enregistrement de vidéos jusqu’en 4K à 60fps et 100Mbps mais aussi de la vidéo HDR jusqu’en 4K à 30fps, un mode ralenti en 1080p à 240fps, un processeur Ambarella H2, le mode Timelapse, le contrôle par la voix (anglais et chinois pour l’instant), du Bluetooth et du WiFi mais pas de GPS, deux micros et un haut-parleur, le tout dans 134g avec une autonomie annoncée de l’ordre de 93 minutes en 4K à 30fps et avec la stabilisation RockSteady activée.

