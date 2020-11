[Hottes Days] Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro n’est qu’à 171 euros

Pour les Hottes Days, Aliexpress propose le Xiaomi redmi Note 9 à seulement 171 euros avec le code promo AEBFA12.

On ne présente plus franchement le Xiaomi Redmi Note 9 Pro. En dehors de toute promo, c’est l’un des téléphones au meilleur rapport qualité-prix du marché. À 171 euros, c’est tout simplement imbattable. Il s’agit de la version « globale » avec 64 Go de stockage et 6 Go de RAM, les mises à jour OTA et le support de la bande B28. Elle est expédiée depuis la Chine avec une livraison prévue autour du 15 décembre. Juste à temps pour Noël.

Rappelons par ailleurs que le téléphone dispose d’un écran LCD Full HD de 6,67 pouces, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, et un et module photo quadruple capteurs à l’arrière. L’appareil brille également par son autonomie grâce à une batterie de 5020 mAh, qui lui assure de longues heures de fonctionnement sur une seule charge.

Pensez à bien renseigner le code AEBFA12 lors de la dernière étape, au moment du paiement.