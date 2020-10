Grosse promotion sur l’aspirateur à main Roborock H6 qui tombe à 260 euros !

Dévoilé lors de l’IFA 2019, le Roborock H6, premier aspirateur à main de la marque, est en promotion chez eBay au prix de260 euros avec le code PFRBOOST20.

Facile à porter, le Roborock H6 est équipé d’une batterie LiPo permettant une utilisation de 90 minutes en mode Eco, ou 10 minutes en mode Max. Son corps léger (1.4kg) lui permet également d’accéder aux plafonds et étagères en hauteur, et peut facilement transitionner en dehors de votre intérieur pour, par exemple, nettoyer vos véhicules.

Puissance d’Aspiration et Système de filtre

Les 420W contrôle une hélice sur plusieurs niveaux, générant jusqu’à 140AW d’énergie d’aspiration, soulevant la poussière et les particules fines des tapis, lits, sièges de voitures et canapés. Combiné avec un système de filtre sur 5 niveaux – chacun composé de plusieurs cyclones – auquel s’ajoute un filtre HEPA avant et arrière, le H6 capture 99.97% des particules, même le pollen et les pellicules.

Grâce à un petit écran OLED situé sur le dessus du H6, vous pouvez voir le mode en cours, le niveau de batterie restant, et recevoir des notifications d’entretien. Il a également une suite complète d’accessoires et un dock qui s’accroche facilement à votre mur. De plus, il est facile d’entretien via son bac simple à retirer et laver.

