Bons plans Le SSD interne Sandisk 480 Go retombe à 51,99 euros

Si vous cherchiez un SSD pour remplacer le disque dur de votre PC : c’est le moment de craquer : le SSD Sandisk de 480 Go est de retour à 51,99 euros sur Amazon.

Si les PC ne disposant pas de SSD sont désormais assez rares, s’en offrir un nouveau permettra soit d’augmenter la capacité de votre disque de démarrage, soit d’augmenter le stockage avec un disque rapide. Grâce à ce SSD Sandisk, vous pouvez gagner 480 Go de stockage pour seulement 51,99 euros sur Amazon. Le prix le plus bas jamais constaté sur la plateforme est donc de retour après plusieurs jours d’absence.

Ce SSD de Sandisk est très classique avec ses 480 Go et son connecteur SATA 6 Gb/s. Rappelons que comme tous les SSD traditionnels il est au format 2,5 pouces et vient donc se loger dans l’emplacement idoine que ce soit sur PC… ou dans une PS4. À noter qu’il est livré sans kit d’adaptation pour un emplacement 3,5 pouces.

Pour ce SSD Sandisk s’appuie sur de la mémoire TLC (triple level cells). Ce n’est pas celle qui a théoriquement la durée de vie la plus courte, entre 300 et 1000 cycles d’écriture. Rassurez-vous toutefois, dans les faits il est peu probable que la mémoire flanche avant que vous ne le remplaciez.

Sandisk promet enfin une vitesse de lecture allant jusqu’à 535 Mo/s, ce qui promet des temps de chargement réduits et des démarrages plus rapides. Comme tous les SSD, il a également l’avantage de mieux encaisser les chocs et mouvements que les disques à plateaux.