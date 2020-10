Offrez-vous le Calendrier de l’avent Lego Harry Potter (2020) à 20 euros !

Après le Calendrier Lego Star Wars hier, c’est au tour de celui de Harry Potter d’être en promotion à seulement 20 euros ! Stock limité.

C’est chez Amazon que vous pouvez avoir le nouveau Calendrier De L’avent Lego Harry Potter 2020 pour 20,48 euros (au lieu de 29,99 euros). Attention stock limité, livraison gratuite.

Cette année, Noël se célèbre dans l’univers des sorciers avec le Calendrier de l’Avent LEGO Harry Potter. Derrière chacune des 24 fenêtres se cache un nouveau jouet ou une nouvelle figurine de la saga Harry Potter. À mesure que le grand jour approche, les enfants peuvent recréer des scènes de Noël à Poudlard, dont l’incroyable bal de Noël !

Vous pourrez combiner les 24 cadeaux du calendrier de l’Avent pour recréer leurs scènes favorites des films Harry Potter et vivre des histoires et des aventures nées de votre imagination. Le calendrier inclut des figurines – Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Padma Patil, Parvati Patil et Cho Chang – ainsi que des modèles à construire, comme une version miniature du carrosse de Beauxbâtons et une table où trône un château de glace.