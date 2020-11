[11.11] La montre Honor Magic Watch 2 (46mm) à moins de 100 euros !

Dévoilée en début d’année, la Honor Magic Watch 2 (46mm) offre des caractéristiques assez intéressantes pour un prix réduit et encore plus aujourd’hui chez Aliexpress puisque celle-ci est à moins de 100 euros avec le code 10AEFR1111. Livraison rapide depuis la France.

Code promo : 10AEFR1111

À LIRE AUSSI SUR CE SUJET Découvrez notre test de la Honor Magic Watch 2

Très fortement inspirée de la Huawei Watch GT2, la Honor Magic Watch 2 propose un chipset Kirin A1, dédié aux objets connectés, 4Go de mémoire interne (soit 500 chansons sur 2Go), un écran OLED de 1.39 pouces et surtout une autonomie record allant jusqu’à 14 jours (batterie de 455mAh). Elle embarque également la technologie Huawei TruSleep 2.0 qui permet de surveiller et diagnostiquer 6 types de troubles du sommeil courants, le tout avec des suggestions personnalisées. A côté, on retrouve la technologie Huawei TruRelax qui détecte le niveau de stress et enfin la technologie Huawei TruSeen qui surveille le rythme cardiaque de l’utilisateur. Au niveau des fonctions sportives, la Honor MagicWatch 2 a pas moins de 15 modes d’activité (8 sports d’extérieur et 7 sports d’intérieur) dont la course, la randonnée, le vélo ou encore la natation. A cela s’ajoute pas moins de 13 programmes de course en intérieur et en extérieur pour permettre à l’utilisateur d’améliorer ses performances en fonction de son niveau et/ou de son rythme. La montre est étanche jusqu’à 50m et se synchronise avec l’application Huawei Health, disponible aussi bien sur iOS qu’Android. Et enfin, on retrouve toutes les fonctionnalités connectées habituelles. La MagicWatch 2 permet de passer ou de recevoir des appels en Bluetooth (sur une portée de 150m) et offre la prise en charge des notifications des SMS, e-mails, de l’agenda et bien évidemment les différentes fonctions classiques d’une montre.