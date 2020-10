Amazon Prime Day : la Huawei Watch GT 2 à seulement 109 euros

Excellent prix pour l’une des meilleures montres connectées : la Huawei Watch GT 2 est à seulement 109 euros à l’occasion du Prime Day d’Amazon !

Cette montre connectée propose un cadran qui se compose d’un magnifique écran OLED d’1,39 pouces, d’une résolution 454×454 pixels et d’une luminosité parfaite, de jour comme de nuit. La Huawei GT 2 fonctionne sous LiteOS – le système d’exploitation de la marque chinoise pour ses montres – grâce au microprocesseur Kirin A1. Elle dispose d’une capacité de stockage de 4 Go. L’autonomie annoncée par Huawei est de 14 jours (pour la version 46 mm). elle dispose de fonctionnalités, telles les notifications, le suivi de votre sommeil via TruSleep 2.0 ou encore le suivi de votre état de stress via TruRelax.

Suivre Prime Day sur le Journal du Geek

Les 13 et 14 octobre Amazon fait son Prime Day. Le Journal de Geek sélectionne pour vous les meilleures offres de cet événement réservé au membres Amazon Prime. Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez vous abonner à Prime gratuitement pendant un mois (puis résilier) et retrouver toutes nos recommandations sur notre hub dédié à l’événement ou nos comptes Twitter @JournalDuGeek et @jdugeekdeals