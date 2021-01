Bons plans Rapide et performant, ce SSD NVMe externe SanDisk 500 Go est à prix cassé

Si vous êtes à la recherche d’un SSD portable offrant des performances haut de gamme à un prix contenu, Amazon propose aujourd’hui le SanDisk Extreme 500 Go à 99,99 euros.

Alors qu’il est régulièrement indiqué à 158,99 euros par le marchand, Amazon commercialise actuellement le SanDisk Extreme 500 Go NVMe SSD à 99,99 euros. Cette réduction de 30 % s’applique immédiatement sur l’un des meilleurs modèles du marché.

Le SanDisk Extreme 500 Go en détail

Il existe aujourd’hui des dizaines de modèles de SSD portable, plus ou moins compacts et performants. Le SanDisk Extreme 500 Go est intéressant dans les deux domaines. Il offre des vitesses de 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en écriture, grâce à un disque haute capacité idéal. À titre de comparaison, c’est 10 fois plus rapide qu’un disque dur externe classique. Pour les personnes qui stockent les vidéos ou qui s’en servent pour jouer ou enregistrer en direct des vidéos depuis une caméra par exemple, ce SSD est particulièrement adapté.

La conception même de ce SSD portable propose de nombreux avantages. Il est très compact (0,97 × 5,26 × 10,08 cm) et ne pèse que 49,9 g. Son design lui permet d’être résistant aux chutes jusqu’à 2 mètres, mais également à l’eau et à la poussière avec une certification IP55. Que ce soit la poussière, l’humidité ou les petites chutes, il promet d’être robuste et profite d’ailleurs d’une garantie constructeur de 5 ans.

Dans la boîte, vous trouverez donc le disque SSD portable, mais aussi un câble USB Type-C vers Type-C (de 16 cm) et un adaptateur de Type-C vers Type-A. Pour les utilisateurs de Windows, un chiffrement matériel AES 256 bits est intégré et vous proposera de renseigner un mot de passe optionnel pour déverrouiller votre disque de stockage à chaque utilisation.

