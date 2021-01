Bons plans Ce disque dur externe de 5 To coûte moins cher qu’un interne

Informatique Par Benjamin Cabiron le 22 janvier 2021 à 10h47

Pour les personnes qui sont à la recherche d’un espace de stockage supplémentaire, portable et performant, le disque dur externe Seagate Expansion d’une capacité de 5 To représente une bonne option. On ne trouve actuellement en solde chez Rakuten à 99,99 euros. Il est vendu par Boulanger.