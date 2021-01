Pack Rééquipement Philips Hue Go + Philips Hue Play : 3 luminaires au prix de 2

Complétez votre écosystème Hue avec trois luminaires connectés, qui vont amplifier les bienfaits de la lumière personnalisée pour 139,99 euros seulement !

Vous avez déjà des ampoules Philips Hue chez vous ? Vous désirez pousser l’expérience plus loin ? Alors ce Pack Rééquipement Philips Hue Go + Philips Hue Play risque de vous faire de l’œil. Ainsi, il intègre deux barres lumineuses Philips Hue et une lampe nomade Philips Hue Go pour le prix des deux premières. Ainsi, au lieu de payer 209,99 euros, vous pouvez compléter votre équipement pour 139,99 euros à la Fnac. Attention, il faudra un déjà posséder un pont de connexion pour les faire fonctionner pleinement.

Pack Pack Rééquipement Philips Hue Go + Philips Hue Play en détail

Référence de la lumière connectée, Philips Hue l’a fait découvrir et s’est imposé auprès du grand public. En plus de la capacité des ses produits à faire varier intensité et colorimétrie pour que vous vous immergiez dans un environnement lumineux 100 % personnalisé. L’écosystème Hue permet de nombreuses automatisations comme allumer ou éteindre la lumière quand vous quittez ou revenez à votre domicile. Les produits se contrôlent via l’appli smartphone ou votre assistant vocal favori (compatible Alexa, Google Assistant et Siri).

Ce pack de rééquipement comprend deux Philips Hue Play. Ce sont des barres lumineuses pensées pour projeter la lumière au mur. Avec 16 millions de couleurs, vous devriez trouver celles qui vous siéent.. Vous pouvez les placer derrière un téléviseur, un écran de PC Gamer pour que le mur derrière devienne une aura lumineuse. Il est même possible de les synchroniser avec certains équipement audio/vidéo ou gaming.

Second produit dans le pack, une Lampe Connectée Philips Hue Go. Un produit très mignon, qui tient dans la main et est simplement une lampe nomade. Elle peut vous accompagner sur votre balcon, servir de veilleuse, compléter votre déco d’intérieur. Avec ou sans fil, elle est polyvalente et offre un éclairage puissant ou très doux, à vous de choisir.

