Réveil-malin : le Lenovo Smart Clock n’est qu’à 39,99 euros

Le Lenovo Smart Clock est un réveil matin propulsé par Google Assistant. Il est disponible à seulement 39,99 euros chez Darty.

Vous vous souvenez des bons vieux radios-réveils de vos parents ou de vos grands-parents ? Le Lenovo Smart Clock, c’est un peu la même chose, mais avec Google Assistant. Et croyez-nous, cela change tout. Vous pouvez aujourd’hui vous procurer ce chouette gadget pour seulement 44,99 euros chez Boulanger. C’est la moitié de son prix initial de 89 euros.

Le Lenovo Smart Clock en détail

Le Lenovo Smart Clock est donc un réveil-matin intelligent. Un réveil-malin. Et cela change tout. Comme tout réveil qui se respecte, sa fonction principale est d’afficher l’heure. Il le fera sur son écran tactile de 4 pouces. Un petit format largement suffisant pour une table de nuit et sa fonction. Ce dernier a également le mérite de pouvoir drastiquement baisser sa luminosité pour ne pas vous gêner pendant la nuit.

Ce qui lui donne son caractère est évidemment la présence de Google d’Assistant et toutes ses fonctionnalités, dont certaines sont particulièrement pratiques sur un réveil. On pense évidemment à l’activation de l’alarme avec la station de radio choisie ou une Playlist Spotify et l’affichage de la météo et du programme du jour.

Vous pourrez également vous en servir comme un comme hub domotique pour piloter par exemple les lumières de votre chambre. Et bien évidemment, vous pourrez aussi poser toutes les questions que vous voulez et obtenir les réponses.