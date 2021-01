[Soldes] La brosse à dents sonique SOOCAS X3U à 27 euros

Code promo : SOOCAS02

Excellent prix pour cette brosse à dents sonique, la SOOCAS X3U. Cette version fidèle au précédent modèle, offre une fréquence de brossage jusqu’à 39600 tr/min et 4 modes de brossage. On retrouve également une réduction du bruit émis, la certification IPX7, et une batterie de 1000 mAh (autonomie jusqu’à 30 jours) avec une charge rapide en 4h.

