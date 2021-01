Économisez 100 euros sur le laptop très gamer Asus Zephyrus G15

L’Asus Zephyrus G15 est un PC portable gamer racé, puissant et dont l’écran à 144 Hz ravira les gamers. Profitez donc de toutes ses qualités pour 1299 euros.

Ce PC portable profite d’un design aussi plaisant au regard, que sa fiche technique fera battre le cœur des gamers. Durant la période des soldes, Cdiscount propose le Asus Zephyrus G15 à 1299 euros chez Cdiscount.

Attention, ce PC portable est livré sans système d’exploitation. À vous de disposer d’une clé Windows 10 ou une distribution Linux pour le rendre opérationnel.

Le Asus Zephyrus G15 en détail

Avec ses lignes franches, sa conception très linéaire et une jolie robe noire brossée, l’Asus Zephyrus G15 est une très belle machine gaming. Elle reste pourtant sobre et seul son logo sur le capot trahit son ADN de joueur. Il reste pourtant compact (pour un laptop gaming) avec des mensurations de 36 cm x 25,2 cm x 1,99 cm pour 2,1 kg.

L’écran principal de 15,6 pouces Full HD offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour profiter au mieux de vos jeux. Sans compter que cela apporte une réactivité supérieure et devrait influencer positivement vos performances. Au cœur de la machine se trouve un AMD Ryzen 9 4900HS à 3 GHz, associé à 16 Go de mémoire vive en DDR4 à 3200 MHz. Ajoutez un SSD de 512 Go est vous aurez tout ce qu’il faut pour profiter d’un PC portable puissant et polyvalent.

De plus, avec une carte graphique nNvidia GeForce RTX 2060 (ou une Radeon), il est en mesure d’animer avec fluidité la majorité des jeux 3D et sans (trop) rogner sur la qualité des graphismes.

Coté connectique, vous aurez à votre disposition 3 ports USB 3.2, un USB-C/Display Port et un port Ethernet qui accompagne la sortie HDMI. Le Bluetooth 5.0 est également au rendez-vous. Enfin, l’autonomie permet de profiter de votre machine durant 5 à 8 heures en fonction de l’utilisation (moins en jeu).

