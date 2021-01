[Soldes] La petite tablette Huawei Matepad T8 coûte moins de 100€

Très facile à utiliser, la tablette Matepad T8 conviendra aux enfants, aux adultes comme aux personnes âgées. C’est la tablette à offrir pour un anniversaire par exemple.

Samsung, et Apple ne sont pas les seuls constructeurs à réaliser des tablettes. S’il s’agit d’excellents produits, leurs tablettes sont très onéreuses. Pour les petits budgets, il y a la Huawei Matepad T8. Une tablette de poche qui pourra vous suivre en intérieur comme à l’extérieur de votre domicile grâce notamment à une version wifi ou une autre qui utilisent les réseaux 4G. Elle est disponible sur Aliexpress au prix de 92 € en wifi grâce au code FRHIVER08. Une version cellulaire est également disponible. Cette ardoise ne possède pas les services Google.

Code promo : FRHIVER08

Petite et puissante

Cette Huawei Matepad T8 est parfaite pour les personnes qui sont à la recherche d’une tablette petite avec des composants qui tiendront la route bien que basiques. Celle-ci possède une dalle de 8 pouces avec une résolution de 800 x 1280 pixels. La taille vous permettra de la ranger facilement dans un sac si vous êtes amené à bouger. La Matepad T8 est vendue est deux versions.

La première est uniquement en wifi. Elle possède 2 Go de mémoire vive qui s’accompagnent de 32 Go de stockage interne.La seconde version est compatible avec les réseaux cellulaires. Vous devrez alors demander une carte sim à votre opérateur afin d’avoir de la data. Cette dernière possède quant à elle 2 Go de mémoire vive et 16 Go de stockage interne.

Ces deux versions peuvent recevoir une microSD de 512 Go pour augmenter la capacité de stockage. Vous pourrez ainsi télécharger de nombreuses applications ou de livres par exemple. En ce qui concerne le SoC, les deux modèles de la Huawei Matepad T8 possèdent un MTK6582 signé Mediatek de huit cœurs cadencés à 1,6 GHz.

Une grosse autonomie pour cette Huawei Matepad T8

La Huawei Matepad T8 possède une batterie de 5100 mAh. Une charge complète de la tablette vous permettra de l’utiliser pendant 12 heures selon le constructeur. L’autonomie peut varier selon l’utilisation que vous aurez avec celle-ci, mais elle devrait être parfaite pour occuper les enfants pendant de longues heures de voiture.

À qui s’adresse cette tablette ? Cette dernière s’adresse aux personnes qui ne recherchent pas la meilleure de tablette et qui ont un budget limité. Elle conviendra largement pour une utilisation plutôt classique comme lire, regarder du contenu vidéo ou pour commander ses appareils à distance. D’ailleurs, la Matepad T8 possède une fonctionnalité spécialement conçue pour les ebooks. Elle ajustera automatiquement la luminosité et le contraste pour améliorer la lecture.

Les parents ainsi que les enfants pourront trouver leurs comptes puisque la Huawei Matepad T8 possède un mode parental. Vous pourrez ainsi sélectionner les applications que votre enfant pourra utiliser. Les adultes, les adolescents ainsi que les personnes âgées pourront également l’utiliser. Elle est disponible sur Aliexpress au prix de 92 € en wifi grâce au code FRHIVER08 (ce code est uniquement disponible pour les expéditions depuis l’UE).

